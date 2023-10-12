Експерти радять, якщо ви страждаєте безсонням, з’їжте всього дві ягоди ківі.
Ківі містить корисні антиоксиданти і фолієву кислоту, дефіцит якої може викликати проблеми зі сном.
Також ківі сприяє виробленню серотоніну, який забезпечує міцний сон і гарний настрій.
Наукове дослідження показало, що учасники, які споживали 2 плоди ківі за 1 годину до сну протягом 4 тижнів, засинали на 35% швидше, ніж ті, хто не їв ківі.
Зазначимо, що ківі вважається одним із найбільш дієтичних продуктів і містить велику кількість корисних речовин, необхідних для здорового функціонування організму. Ківі підтримує імунітет, надає профілактичну дію при простудних захворюваннях та надзвичайно корисний як для дітей, так і дорослих.
Ківі містить велику кількість вітамінів, але його відмінність полягає у тому, що більшість їх не руйнується у процесі обробки. Це обумовлено певною кислотністю м’якоті плоду, яка і сприяє збереженню корисних елементів. Ківі багатий на вітамін С (92 мг на 100 грамів продукту), його в ньому на порядок більше, ніж у цитрусових чи болгарському перці.
Крім того, ківі належить до тієї нечисленної категорії продуктів, що містять вітамін В9 (фолієва кислота) і В6 (піридоксин).
У нас ківі відносять до фруктів, проте насправді це, як і кавун, – ягода, зелена всередині.
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