Чудовий вплив на сон, настрій, здоров’я і самопочуття – і це ще не повний список корисний властивостей цих плодів.

Експерти радять, якщо ви страждаєте безсонням, з’їжте всього дві ягоди ківі.

Ківі містить корисні антиоксиданти і фолієву кислоту, дефіцит якої може викликати проблеми зі сном.

Також ківі сприяє виробленню серотоніну, який забезпечує міцний сон і гарний настрій.

Наукове дослідження показало, що учасники, які споживали 2 плоди ківі за 1 годину до сну протягом 4 тижнів, засинали на 35% швидше, ніж ті, хто не їв ківі.

Зазначимо, що ківі вважається одним із найбільш дієтичних продуктів і містить велику кількість корисних речовин, необхідних для здорового функціонування організму. Ківі підтримує імунітет, надає профілактичну дію при простудних захворюваннях та надзвичайно корисний як для дітей, так і дорослих.

Ківі містить велику кількість ві­тамінів, але його відмінність полягає у тому, що більшість їх не руйнується у про­цесі обробки. Це обумовлено певною кислотністю м’якоті пло­ду, яка і сприяє збереженню ко­рисних елементів. Ківі багатий на вітамін С (92 мг на 100 грамів продукту), його в ньому на порядок більше, ніж у ци­трусових чи болгарському перці.

Крім того, ківі належить до тієї нечислен­ної категорії продуктів, що містять вітамін В9 (фолієва кислота) і В6 (піридоксин).

У нас ківі відносять до фруктів, проте насправді це, як і кавун, – ягода, зелена всередині.

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