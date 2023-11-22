Переможниця шоу «Зважені та щасливі» поділилася рецептом страви, яку захочеться приготувати саме зараз, у холодну пору року.

Переможниця четвертого сезону шоу «Зважені та щасливі» Юлія Науменко радить господиням порадувати себе і домашніх зігріваючим супчиком.

«Вже холодно і так хочеться на обід зʼїсти щось гаряче….», - зазначила Науменко.

Переможниця «Зважені та щасливі» вирішила нагадати про зелений борщ, який можна приготувати за правилами правильного харчування і отримати дуже смачний результат.

Отже для приготування зеленого борщу за цим рецептом знадобляться окріп 400 мл, м'ясо курячого стегна 250 г (у сирому вигляді), булгур 2 ст л (40 г у сухому вигляді), цибуля 50 г, морква 50 г, щавель (або шпинат) 50 г, цибуля зелена 20 г, 1 відварене яйце, трохи оливкової олії, дві чайні ложки сметани і улюблені приправи за смаком.

Перший крок - у киплячу воду додайте м'ясо, злийте перший бульйон і варіть на другому бульйоні.

У цей час на оливковій олії обсмажте нарізану цибулю і

натерту моркву. Після цього овочі необхідно перекласти у кіплячу воду. Додайте булгур і проваріть ще 15 хвилин. Наступний крок – додайте щавель, зелену цибулю та натерте яйце.

«Проваріть ще 10 хвилин і не забудьте додати улюблені приправи. Готову страву розділіть навпіл», - каже переможниця «Зважені та щасливі» Юлія Науменко на своїй сторінці в Інстаграм.

Борщ подають зі сметаною.

Коментуючи цей рецепт, користувачі Інстаграм зазначають, що ще смачно і корисно додати у такий борщ шпинат

«Робила зі шпинатом. Бомба супчик, раджу!»,

«Я так теж завжди готую. Смачний та легкий борщ»,

«Гарний рецепт», - коментують підписниці.

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