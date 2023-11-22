Переможниця четвертого сезону шоу «Зважені та щасливі» Юлія Науменко радить господиням порадувати себе і домашніх зігріваючим супчиком.
«Вже холодно і так хочеться на обід зʼїсти щось гаряче….», - зазначила Науменко.
Переможниця «Зважені та щасливі» вирішила нагадати про зелений борщ, який можна приготувати за правилами правильного харчування і отримати дуже смачний результат.
Отже для приготування зеленого борщу за цим рецептом знадобляться окріп 400 мл, м'ясо курячого стегна 250 г (у сирому вигляді), булгур 2 ст л (40 г у сухому вигляді), цибуля 50 г, морква 50 г, щавель (або шпинат) 50 г, цибуля зелена 20 г, 1 відварене яйце, трохи оливкової олії, дві чайні ложки сметани і улюблені приправи за смаком.
Перший крок - у киплячу воду додайте м'ясо, злийте перший бульйон і варіть на другому бульйоні.
У цей час на оливковій олії обсмажте нарізану цибулю і
натерту моркву. Після цього овочі необхідно перекласти у кіплячу воду. Додайте булгур і проваріть ще 15 хвилин. Наступний крок – додайте щавель, зелену цибулю та натерте яйце.
«Проваріть ще 10 хвилин і не забудьте додати улюблені приправи. Готову страву розділіть навпіл», - каже переможниця «Зважені та щасливі» Юлія Науменко на своїй сторінці в Інстаграм.
Борщ подають зі сметаною.
Коментуючи цей рецепт, користувачі Інстаграм зазначають, що ще смачно і корисно додати у такий борщ шпинат
«Робила зі шпинатом. Бомба супчик, раджу!»,
«Я так теж завжди готую. Смачний та легкий борщ»,
«Гарний рецепт», - коментують підписниці.
Останні новини України:
Просто тане у роті - зірка "Дизель шоу" дала бомбезний рецепт найніжнішої курочки.
Без зайвого цукру - Ольга Сумська підказала, що додати у випічку для ідеального смаку.
Можна приготувати за п'ять хвилин - Аліна Гросу дала елементарний рецепт смачної закуски.