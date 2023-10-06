Такая пенсия на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, что пенсия в случае потери кормильца назначается лицам, которые не имеют возможности работать и находились на содержании покойника. В этом случае украинцы могут получить вдвое большую пенсию.

В число лиц, которые могут получить пенсию по потере кормильца, включаются:

Муж (жена), отец или мать, если они являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста 65 лет или возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV.

Дети до 18 лет или старше по возрасту, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет.

Дети, занимающиеся обучением, - до окончания учебы, но не дольше 23 лет.

Дети-сироты – до 23 лет.

Муж (жена), один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от их возраста и трудоспособности, не занимающиеся оплачиваемым трудом и занятые уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Важно отметить, что детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

Размер пенсии при этом определяется следующим образом: 50% от размера пенсии по возрасту назначается на одно нетрудоспособное лицо в семье. 100% от размера пенсии по возрасту назначается на двух или более нетрудоспособных членов семьи.

Относительно назначения пенсии в связи со смертью кормильца, который был военнослужащим, размер пенсии определяется в зависимости от причины смерти кормильца:

Если кормильец умер или погиб в ходе исполнения воинских обязанностей, то пенсия назначается на следующих условиях: 70% от размера денежного довольствия умершего/погибшего кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, такой как отец, супруга (супруг) или другой нетрудоспособный член семьи кормильца, при условии, что право на пенсию имеет только один нетрудоспособный член семьи.

Если кормильец умер или погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением воинских обязанностей, то размер пенсии составляет 30% от размера денежного довольствия кормильца.

Источник: На Пенсии.

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