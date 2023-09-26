Денежную помощь в размере более 41 тысяч гривен могут получить украинцы, принадлежащие к определенным категориям.

Так, известно о новой денежной помощи.

Речь идет об украинцах, которые проживают в нашем государстве постоянно и усыновили ребенка-сироту или ребенка, который был лишен родительской опеки.

Как получить денежную помощь, оказываемую при усыновлении ребенка, сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Право на денежную помощь при усыновлении ребенка имеют украинцы, постоянно живущие и не выезжающие из страны и усыновившие ребенка, который был сиротой или лишен родительской опеки.

Написать заявление на получение денежной помощи можно не позднее чем через 12 месяцев после законного принятия решения об усыновлении ребенка.

Для получения денежной помощи требуется:

заполнить заявление "Действия" и прислать необходимые документы;

результат рассмотрения заявления придет в электронный кабинет "Действие" и на электронную почту.

Сумма денежной помощи составляет 41 280 гривен, а именно из них единовременная выплата составляет 10 320 гривен, ежемесячная выплата в течение 36 месяцев – 860 гривен.

Ранее сообщалось о том, что возвращающиеся из-за границы странские беженцы получат возможность оформить государственную денежную помощь, предназначенную для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Вопросы денежной помощи для ВПЛ планируют решить до конца сентября.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.