Хотя ваш пылесос предназначен для того, чтобы выполнять большую часть работы за вас, понимание того, как правильно им пользоваться, может существенно улучшить чистоту ваших полов.

Вы не регулярно опорожняете сумку

В вашем пылесосе может быть большой мешок или контейнер для сбора мусора, но это не значит, что вам следует ждать, пока он наполнится, прежде чем опорожнять его. Большинство пылесосов начинают терять пар, когда мешок заполнен примерно на две трети, поэтому вам следует проверить фильтр- мешок , прежде чем приступить к работе, и время от времени останавливаться, чтобы опорожнить содержимое, чтобы пылесос работал с максимальной эффективностью.

Вы не пылесосите в обоих направлениях

Если вы проводите время за пылесосом только в одном направлении, вы не соберете всю пыль и мусор, которые могли бы быть, особенно когда дело касается ковра. Пылесос во всех направлениях (север, восток, юг и запад) гарантирует, что вы поднимете грязь, скрывающуюся внутри волокон , особенно в местах с интенсивным движением транспорта.

Вы используете неправильное вложение

Не зря к пылесосам прилагаются приспособления для крепления: они были специально разработаны и созданы, чтобы облегчить вашу жизнь. Не избегайте их только потому, что они кажутся немного громоздкими. Например, насадка для щелей гораздо лучше справляется с всасыванием грязи по краям ковра, чем стандартный метод толкания, в результате чего плинтусы, стыки вдоль стен и другие неудобные места в ваших комнатах становятся чище .

Вы торопитесь

Если вы будете выполнять работу с пылесосом в спешке, ваши результаты просто не будут такими удовлетворительными. Сделайте это правильно: сначала просканируйте комнату, чтобы подобрать все, что может застрять в машине, например монеты, скрепки, маленькие игрушки или другие предметы, которые могут прятаться на виду. Затем медленно нажимайте пылесос, чтобы щетки машины могли правильно перемешивать волокна ковра и собирать как можно больше грязи

Вы не вытираете пыль заранее

Вытирание пыли — еще одна важная домашняя задача — всегда следует выполнять до того, как пылесосить полы. Если вы вытираете пыль после уборки пылесосом, вы просто смахиваете пыль с поверхности, не уловленную тканью, на только что вымытый пол . Устраните раздражение, всегда сначала вытирая пыль, а потом пылесося.

Вы не перемещаете мебель

Если у вас выработалась мантра «вне поля зрения и ума», когда речь идет о крошках, грязи и другом мусоре, скрывающемся под вашей мебелью, сейчас самое время исправить свое поведение. Грязь может быстро накапливаться, особенно если у вас есть домашнее животное, поэтому время от времени необходимо немного поработать пылесосом под кроватями , стульями и другой мебелью, чтобы избежать возможного пыльного (и неприятного!) ощущения позже.

Источник: bobvila.com.

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