Поскольку зимой украинцев ожидают частые отключения электроэнергии, знания – как правильно выбрать пижаму могут понадобиться как никогда.

Стабильность работы украинской энергосистемы находится под угрозой. Зимой многие могут оставаться без отопления и света. Так что тепло одеваться днем ​​и ночью станет очень важным для нашего здоровья.

Politeka раскрывает секреты, которые следует знать при выборе пижамы.

Прежде всего, пижама, которую вы выберете, должна быть свободной и удобной. Вы должны чувствовать себя комфортно, надевая ее. Мягкие швы и ткань должны обеспечивать отсутствие холода.

Что нужно знать о материалах при выборе пижамы:

Чтобы в холодное время вам точно было тепло, стоит учитывать материал, из которого сделана пижама.

Велюр. Пижама из велюра не пропускает холод и придает вам удобство.

Микрофлис. Несмотря на то, что достаточно тонкая, она хорошо сохраняет тепло и не теряет вид во время длительного использования.

Фланель. Пижама из фланели имеет небольшой ворс, тоже вас согреет.

Атлас. Этот вид ткани не только предоставит вам тепло. но и порадует своей красотой.

Хлопок. Если вы приобретете пижаму из хлопка, то теплая зима вам гарантирована. Для людей с аллергией это самый лучший вариант, ведь аллергии она не вызывает.

Шелк. Пижама из шелка не способна собирать статическое электричество. Она приятная и теплая.

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