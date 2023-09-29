Медиум Анна Атаманова сообщила, что на самом деле с кадыровым сейчас не все так просто, его отравили и уже ищут замену, но сама чечня может этого не принять.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Весьма громкая тема последних недель – рамзан кадыров, его исчезновение и столь же внезапное возвращение в медиаполе. Как вы думаете, он действительно жив еще или нет? Каково его состояние здоровья?

Возврат – это монтаж. Я вижу, что это старые кадры смонтированы для того, чтобы не поднимать недовольство чечни, чтобы люди не бунтовали. Жив ли он? На самом деле он еще жив, но где его перевозят, транспортируют, то есть он в тяжелом состоянии. Какая-то замена, возможно, двойника сейчас ищут, что-то такое вот происходит.

На грани. Как избивали, но не добили. Лечится ли он, интенсивное лечение. Он был в коме, в тяжелом состоянии, его болезнь умышленно сделана, то есть отравление. Как я летом и говорила, что кадырова отравят. Людям дают привыкать к его смерти, то есть постепенно так. Пока он в очень тяжелом состоянии, но пока он еще жив.

Кстати, там тоже применена очень сильная магия. Я вижу, что очень много баранов закололи, 32 штуки баранов, крови многие отдавали для того, чтобы совершить магический ритуал, обряд. Шаманы работают, немного не время, но я думаю, что это ему особенно не поможет.

Относительно его преемников. Есть ли уже варианты? Может, подбирают кого-нибудь? Может, это какая-то публичная личность из тех краев?

Возможно, кто-то из кровных. Сейчас так думают. Но окончательно еще не выбрали персону на его замену. У него есть старшие братья или меньшие, кто-то из кровных?

Его семейной линии точно не знаю, но у него есть достаточно приближенный человек, который уже имеет политическую карьеру. Это Адам Делимханов. Может быть, это он? Он называет его часто братом.

Как брат. Да, его могут также рассматривать, но что-то там не очень нравится его персона, не совсем. Люди его могут не захотеть, там люди начнут бунтовать. Женщины. Я вижу, что женщины, будут споры, не хотят, чтобы на войну шли их мужчины. Там очень недовольство, они хотят отсоединиться. Это точно.

Как сообщала Politeka, ЭVA сообщила, что сегодня мир постепенно приближается к определенному бессмертию, но это неизбежно приведет к перенаселению планеты.

Также Politeka писала о том, что Сейраш заявила, что приграничные области Украины еще долго будут под обстрелами, но ВСУ ждут новое оружие.