Денежную помощь могут получить граждане Украины, но не все, а те кто отвечают некоторым критериям.

Фонд Diakonie Katastrophenhilfe из Германии продолжает оказывать денежную помощь украинским беженцам, которые ищут убежище в Польше во время войны. После выплат весной 2023 года фонд снова готовится оказать денежную поддержку на зимний период для тех, кто уже получил предварительную помощь от организации.

Денежную помощь могут получить граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 г. и не имевшие возможности получить помощь от других благотворительных организаций, таких как ООН.

Также эта денежная помощь предназначена для семей, которые находятся в затруднительном материальном положении и не имеют стабильного дохода. Важно отметить, что регистрация на получение денежной помощи возможна только для украинцев, которые уже получали финансовую поддержку от фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

Для регистрации необходимо указать номер телефона и пароль, которые были использованы при предварительном оформлении помощи. После этого на ваш номер придет SMS со ссылкой, по которой следует заполнить анкету. После этого можно подать заявку на получение денежной помощи.

Однако следует отметить, что заполнение анкеты не гарантирует участие в программе, поскольку количество мест ограничено. Денежная помощь составляет 1000 злотых (8386 гривен) на каждого члена семьи, но общая сумма не может превышать 3000 злотых (25158 гривен) на одну семью. Для получения денежной помощи требуются следующие документы:

PESEL (идентификационный номер человека) для каждого члена семьи. Документ, подтверждающий дату въезда в Польшу всех членов семьи. Документы, подтверждающие инвалидность или наличие хронических или серьезных заболеваний (в случае лиц с инвалидностью).

Источник: vpolshchi.pl

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