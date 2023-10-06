Так, благотворительная организация под названием "Каритас-Спес" может предоставить украинцам денежную помощь , речь идет о жителях нашей страны, пострадавших в результате полномасштабной войны.
Как сообщила организация, рассчитывать на денежную помощь могут не все украинцы.
Поэтому имеют право на выплаты семьи из категорий населения Украины:
- Внутриперемещенные лица, приехавшие с временно оккупированной врагом территорий, но только в случае, если там ведутся или велись военные действия;
- также денежную помощь могут получить семьи, в которых дома пострадали от авиационных ударов врага, а также владельцы зданий, расположенные в тридцати-километровой зоне вблизи фронта.
Таким образом речь идет о получении денежной помощи украинцам до 86 400 гривен на семью.
Пострадавшие жители нашей страны смогут получать денежную помощь каждый месяц, и довольно долго, а именно полгода 3600 гривен на члена семьи.
Для того чтобы получить денежную помощь, следует пройти определенную регистрацию телеграмм-бота и подать организации следующие документы:
- паспорт гражданина или ID-карта со справкой о месте прописки;
- индивидуальный налоговый номер;
- свидетельство о рождении детей;
- справки о доходах взрослых в семье;
- справки с доказательством определенного статуса - ВПЛ, инвалидность, пострадавший от войны и т.Д.
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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.
Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.