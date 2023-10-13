Природное средство, о котором расскажет Politeka поможет избавиться от плесени за 5 минут.
Почему плесень появляется?
Плесневица является разновидностью грибка, который начинает свою жизнедеятельность при высокой влажности и тепла. Она может поселиться в любом уголке вашего дома: мебели, полу, потолке, стенах. Если в комнате недостаточная вентиляция, она выберет именно такую комнату. Плесня может иметь зеленый, черный или белый цвета и быстро распространяется, если с ней не бороться.
Как удалить плесень?
Соедините белый уксус и воду в пропорциях 2:1 и переместите его в распыляемую емкость.
Итак, как избавиться от плесени за 5 минут?
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Для начала защитите руки и легкие, надев перчатки и маску. Затем возьмите раствор из белого уксуса и воды.
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Поверхность с плесенью побрызгайте этим раствором и оставьте на несколько минут. Уксус поможет вам убить плесень.
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Возьмите щетку или губку и протрите плесень. Если это не удается сделать, попробуйте нанести раствор уксуса и воды снова.
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Влажной тряпкой вымойте поверхность и высушите ее с помощью фена.
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