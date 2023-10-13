Хотя плесень часто не кажется чем-то страшным, она не только визуально портит наш дом, но и чрезвычайно вредна для нашего здоровья, ведь может вызвать аллергию и другие проблемы.

Природное средство, о котором расскажет Politeka поможет избавиться от плесени за 5 минут.

Почему плесень появляется?

Плесневица является разновидностью грибка, который начинает свою жизнедеятельность при высокой влажности и тепла. Она может поселиться в любом уголке вашего дома: мебели, полу, потолке, стенах. Если в комнате недостаточная вентиляция, она выберет именно такую ​​комнату. Плесня может иметь зеленый, черный или белый цвета и быстро распространяется, если с ней не бороться.

Как удалить плесень?

Соедините белый уксус и воду в пропорциях 2:1 и переместите его в распыляемую емкость.

Итак, как избавиться от плесени за 5 минут?

Для начала защитите руки и легкие, надев перчатки и маску. Затем возьмите раствор из белого уксуса и воды.

Поверхность с плесенью побрызгайте этим раствором и оставьте на несколько минут. Уксус поможет вам убить плесень.

Возьмите щетку или губку и протрите плесень. Если это не удается сделать, попробуйте нанести раствор уксуса и воды снова.

Влажной тряпкой вымойте поверхность и высушите ее с помощью фена.

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