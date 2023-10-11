Отбелить одежду в домашних условиях бывает не так просто, ведь это требует особых знаний, умений и навыков.

Если ваш любимый белый свитер или любимая блуза снова оказались покрыты пятнами, не ломайте себе голову, поскольку у нас есть для вас хорошая новость. Отбелить одежду можно быстро, эффективно и, что самое главное, без больших затрат. Сегодня мы поделимся с вами 6 полезными советами, которые помогут вам вернуть одежде цвет и блеск и восстановить ее свежесть.

Сок лимона

Возьмите несколько лимонов и выжмите из них сок. Соедините его с водой, в которой вы планируете отбеливать свои вещи. Если хотите, чтобы способ точно сработал, можете добавить соду или соль.

Газировка

Насыпьте немного соды в воду. Положите в нее вещи и не трогайте их в течение нескольких часов. Затем достаньте все из воды и оставьте ушиться.

Соль

Соль отлично борется с устаревшими желтыми пятнами. Вам нужно также объединить соль с водой и прополоскать в ней вещь. Обратите внимание, что, возможно, для хорошего результата это потребуется несколько раз.

Уксус

Налейте уксус в воду и постирайте в ней вещи. Этот способ прекрасно подходит для одежды, которая имеет неприятный аромат, ведь уксус его убьет.

Буря

Чтобы воспользоваться этим средством, сначала приобретите его и следуйте инструкциям изготовителя.

Перекись водорода

Нанесите перекись на грязную часть одежды и оставьте на несколько часов. При необходимости повторите манипуляцию несколько раз. Затем хорошо ополосните.

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