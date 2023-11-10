В Украине очень популярны вещи из секонд-хенда, но обычно у них неприятный запах, который можно легко избавиться, если знать некоторые секреты.

Потребляемые товары становятся все более популярными благодаря своей доступности и выгодности. Среди них можно найти качественные и известные бренды за небольшие деньги. Однако одежда, купленная в секонд-хенде, на благотворительных ярмарках или блошиных рынках, часто имеет специфический аромат, который не всегда исчезает после первой стирки. Но не беда, если знать некоторые секреты, то можно легко избавиться от этой проблемы.

Практически всю одежду, доступную в магазинах секонд-хенда в Украине, привозят из Европы. Люди там часто отдают на благотворительность вещи, которые им уже не нужны. После получения этих вещей они обрабатываются специальным дезинфицирующим составом, включающим формальдегид.

Само дезинфицирующее средство как таковое не представляет опасности для здоровья человека, по крайней мере, не более чем обычный антиперспирант. Однако медицинские специалисты рекомендуют тщательно стирать вещи из секонд-хенда во избежание возможных аллергических реакций.

Обычно обычные моющие средства, включающие порошок или жидкое стиральное средство, даже в сочетании с ополаскивателем, не всегда эффективно удаляют неприятный запах. Дезинфицирующее средство часто требует длительного выветривания, иногда до трех-четырех стирок. Однако существуют более простые методы.

Приобретя подержанную одежду, рекомендуется вешать ее на проветриваемом балконе или во дворе, предпочитая солнце. Ультрафиолетовые лучи могут уничтожить бактерии на ткани, устранить неприятный запах и значительно снизить аромат дезинфицирующего средства. Дайте вещам повисеть как минимум 12 часов, а лучше – в течение суток.

Обратите внимание на щекотливые ткани, такие как шерсть, шелк, кожа или кашемир. Их также можно подвесить на балконе или веранде, однако действуйте осторожно.

Обычная сода может оказаться очень эффективной и ее можно использовать и в данном случае. Разложите вашу одежду и посыпьте ее содой. Оставьте в течение нескольких часов или даже на всю ночь.

Уксус может служить эффективным средством для устранения неприятного запаха в одежде. Смешайте его в равных пропорциях с водой и заполните пульверизатор. Развешайте вашу одежду на вешалках и распылите полученную смесь на ткань. После этого позвольте ему высохнуть.

Можно объединить два средства – уксус и соду, создав пасту с помощью добавления воды. Нанесите пасту на одежду и оставьте в течение 15 минут, после чего смойте водой.

Альтернативный способ: растворите 100 мл уксуса и 50 г соды в 10 литрах горячей воды. Погрузите в этот раствор одежду и оставьте на 8-10 часов (можно на ночь). После этого вещи следует промыть и постирать привычным для вас способом.

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