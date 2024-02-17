Распространенность смартфонов привела к опасениям по поводу возможного вторжения в частную жизнь.

Есть сведенья, что устройства могут периодически или даже постоянно активировать микрофон, чтобы подслушивать происходящее вокруг пользователей.

Функциональность голосовых помощников, активируемых по ключевым словам и зависящих от постоянной активности микрофона, еще больше усиливает подобные опасения.

Проблема усугубляется тем, что многие приложения запрашивают чрезмерные разрешения, выходящие за рамки их необходимых функций. Примеры приложений-фонариков, запрашивающих разрешение на отправку SMS-сообщений или доступ к геолокации на смартфонах Android, иллюстрируют это явление.

Официально предустановленное программное обеспечение от производителей может аналогичным образом злоупотреблять разрешениями и выполнять фоновые действия.

Адрианус Варменховен, советник по кибербезопасности в NordVPN, признает сложность количественной оценки частоты прослушивания смартфонов, но подчеркивает неотъемлемые возможности этой технологии.

Кроме того, опасения выходят за рамки простого подслушивания и включают использование «ультразвуковых маяков», встроенных в телевизионную рекламу.

Эти маяки, излучающие ультразвуковые сигналы за пределами человеческого слуха, обнаруживаются интеллектуальными устройствами, такими как смартфоны или ноутбуки. Исследователи выявили их распространенность в мобильных приложениях, в том числе таких популярных, как приложение McDonald's.

Цель ультразвуковых маяков — связать общие привычки пользователей с их личностью, потенциально обеспечивая точное профилирование даже по таким деликатным вопросам, как политический контент.

Опросы, проведенные NordVPN и Digital Third Coast, показывают, что значительный процент пользователей в США и Великобритании сообщают о том, что сталкиваются с рекламой на своих смартфонах вскоре после обсуждения связанных тем или просмотра аналогичной телевизионной рекламы. Это явление предполагает потенциальную связь между слежкой за устройствами и целевой рекламой.

Чтобы смягчить такое отслеживание, пользователи могут настроить параметры виртуальных помощников. Для Apple Siri рекомендуется отключить Настройки — Siri и поиск — Слушать «Hey Siri» (перевести в положение «Выкл»), а для Google Assistant - Настройки — Google — Настройки для приложений Google — Поиск, Ассистент и голосовое управление — Голос — Voice Match — Hey Google (перевести в положение «Выкл»).

«Хотя невозможно полностью остановить работу ультразвуковых маяков, всё же можно снизить вероятность того, что ваш смартфон будет их прослушивать. Для этого нужно просто ограничить ненужные разрешения, которые вы предоставили приложениям на своем устройстве», — заявляет советник по кибербезопасности NordVPN.

Хотя полностью отключить ультразвуковые маяки может оказаться непросто, ограничение ненужных разрешений приложений может снизить вероятность участия смартфонов в слежке. Консультанты по кибербезопасности советуют проявлять бдительность в отношении настроек разрешений, чтобы повысить конфиденциальность пользователей.

На ПК рекомендуется использовать такие инструменты, как программы VPN, браузеры Tor и анонимные поисковые системы, такие как DuckDuckGo, чтобы избежать отслеживания.

Интересно, что исследование NordVPN показывает, что часть респондентов в Австралии и США положительно относятся к таргетированной рекламе. Примерно 17% австралийцев отметили, что им нравится реклама, адаптированная к их интересам, а 12% американцев почувствовали себя «особенными или важными» после просмотра такой рекламы.

Читайте также:

Как вытирать экран телевизора, чтобы не поцарапать: важные советы для дома

Что известно о Xiaomi 14 Ultra: гигантская камера и крышка из кожи, первые фото

Как подключить смартфон к телевизору: проверенные способы, которые вам точно помогут