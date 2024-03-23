Эти эффективные советы помогут повысить производительность без значительных рисков для безопасности.

Как известно, компьютеры часто испытывают проблемы с производительностью. Да, медленная загрузка приложений и чрезмерный шум во время работы – частая проблема.

К счастью, Windows 11 предлагает решение, позволяющее пользователям отключать безопасность на основе виртуализации (VBS), что может значительно повысить производительность, особенно при запуске ресурсоемких программ или игр.

Вот как вы можете отключить VBS:

Нажмите комбинацию клавиш Win+R, чтобы открыть окно «Выполнить».

Введите cmd и нажмите Ctrl + Shift + Enter, чтобы открыть командную строку с правами администратора.

В окне командной строки введите bcdedit /set hypervisorlaunchtype off и нажмите Enter.

Подождите, пока система завершит процесс.

Затем просто перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

Использование системных настроек:

Откройте приложение «Настройки».

Найдите «Изоляцию ядра».

Запустить программу.

Отключите параметр «Целостность памяти».

Перезагрузите компьютер, чтобы применить изменения.

Важно отметить, что отключение VBS может сделать ваш компьютер более уязвимым для хакерских атак, поскольку в оперативной памяти создается безопасная область для защиты от угроз безопасности.

Поэтому, если вы используете свой компьютер для конфиденциальной работы или важных задач, рекомендуется оставить VBS включенным. Однако если вы в основном используете свой компьютер для запуска ресурсоемких приложений или игр, отключение VBS может помочь.

Читайте также:

Как проверить, не следят ли за вами через камеру вашего телефона: инструкция

Как убрать надоедливую рекламу на телефоне: эти варианты безопасно решат проблему

Как правильно протирать экран ноутбука, чтобы он не помутнел: важная инструкция