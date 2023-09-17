Гороскоп за картами Таро, що принесе сьогоднішній день, розклад по всіх знаках Зодіаку на кінець вересня.

Закінчення цього місяця може здатися вихором емоцій. Ваш розум може легко відволіктися і затуманитися надмірними роздумами.

Вересень приносить енергію для роздумів, перш ніж творити. Дозвольте собі час подумати, відчувати, перш ніж рухатись далі. Не все потрібно вирішувати все одразу. Зверніть увагу, де ви найбільше розставляєте пріоритети у своїй енергії та зусиллях.

Карти Таро Овен

Протягом місяця ви можете відчути, що вам не вистачає напряму. Особливо якщо здається, що все йде не так, як вам хотілося б. Це момент переоцінки динаміки контролю. Будучи знаком барана, усередині вас живе вперта якість. Може, ти мчиш до фінішу? Кажуть, якість краща за кількість.

Карта Таро Тельця

Це місяць величезної саморефлексії. При цьому не будьте надто засуджуючими до себе. Ви можете помітити, що переростаєте людей, місця та речі. Це природна частина духовної еволюції. У міру вашого подальшого просування до особистого просвітління цього місяця зверніть увагу на те, як змінилися ваші особисті цінності та бачення життя. Це період, коли ви можете отримати користь із відокремленої діяльності.

Карта Таро Близнюки

Багато хто може отримати нову роботу або підвищення цього місяця. Якщо так, вітаю! Для тих, хто щось вивчає, це буде місяць, коли ви побачите, що ваші зусилля окупляться. Загалом для вас це дуже продуктивний місяць.

Карти Таро Рак

Вересень приносить вам мудрість співчуття. Ти був сильним цілий рік. Ви дуже життєздатний знак (і людина). Ось чому ви представлені крабом, який має твердий панцир, здатний витримати шторм. Вересень дарує вам енергію виховання. Ви виявляєте, що схиляєтеся до піклування про себе та співчуття. Вам, як природному чуйному знаку, зробити це нескладно.

Карта Таро Лева

Настав час бути чесним та правдивим. Не так з собою, як з іншими. Живіть своїм життям без вибачень, і незалежно від того, як інші судять чи сприймають це, не ним вирішувати. Принаймні такий емоційний мотив місяця. Будьте безстрашні у своєму підході до життя. Пам'ятайте, що не всі будуть толерантними, коли справа стосується відмінностей у думках.

Карта Таро Діви

Можливо, цього місяця ви будете надто зайняті, щоб приділяти час своїм особистим справам, оскільки вам доводиться стикатися з небажаною думкою інших. Звичайно, зачекайте себе цього місяця, коли відчуєте, що це виправдано. Рухайтеся розважливо та стратегічно, щоб не бути звинуваченим в обставинах, що знаходяться поза вашим контролем.

Карта Таро Терези

Як повітряний знак, ви, природно, інтуїтивна людина. Але прислухатися до своєї інтуїції іноді може бути неясно, оскільки ви також дуже логічна людина і схильні до нерішучості. Це місяць рішучості та твердості у своєму внутрішньому знанні.

Карти Таро Скорпіон

Нині у вас період відновлення. Можливо, ви недавно пережили подію, яка змінила ваше життя. Це може бути величезною незручністю і може призвести до нових змін у вашому житті. Цей місяць принесе додаткові зміни Скорпіон. Це місяць суворих реалій. Боротьба з хибним почуттям стабільності та нереалістичними очікуваннями.

Карта Таро Стрілець

Ваша карта - п'ятірка пентаклей, Стрілець або Східний Стрілець. Ви від природи щедра і щедра людина. З усіх вогненних знаків ви щедрий і щедрий. Ви завжди готові простягнути руку допомоги. Цього місяця ви підтверджуєте правильність своєї репутації. Ви можете виявити, що інші люди звертаються до вас за співчуттям, фінансовою підтримкою або порадою. Ви не проти пожертвувати цього місяця, але ви можете відчувати себе обділеним.

Карта Таро Козеріг

Це місяць, коли ви можете почуватися комфортно, уникаючи подій. Поява цієї карти означає нерішучість. Небажання бачити правду у питанні. Будучи одним із найчесніших і правдивіших знаків зодіаку, ви зазвичай не соромитеся говорити правду. Вересень створює вам внутрішній переполох. Настав час глянути в обличчя своїм страхам і збалансувати кореневу чакру.

Карта Таро Водолія

Ви почуваєтеся творчо і сповнені ентузіазму. Це чудовий час для вивчення нових проектів та способів розширення. Ідеї, реалізацію яких ви відкладали, мають бути висунуті першому плані, щоб ви могли їх реалізувати. Астрологічно ви відчуваєте енергетичне зрушення.

Карта Таро Риби

Можливо, ви зайняті вшануванням інших або отримаєте визнання у вересні. Незалежно від ситуації, цей місяць прекрасний та гарний. Ви почуваєтеся впевнено. Це місяць, коли ви дозволите собі випробувати веселощі та безтурботний бік життя.

Джерело: popsugar .

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