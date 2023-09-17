У умовах війни для багатьох громадян України можливість отримати житлову субсидію стала суттєвим фінансовим вирученням. Надання та призначення житлових субсидій проводиться Пенсійним фондом України (ПФУ) за екстериторіальним принципом, що дозволяє гарантувати право людей на допомогу в умовах, коли вони були змушені змінити своє місце проживання.

Усі необхідні процедури можна виконати онлайн на порталах "Дія" або ПФУ, заповнивши відповідні форми та прикріпивши скановані копії необхідних документів.

У 2024 році житлові субсидії громадянам, які мають на них право (інформацію про це можна дізнатися на порталі "Дія"), залишаються без основних змін і виплачуватимуться в повному обсязі. Це означає, що автоматично буде враховано підвищення тарифів. Крім того, обіцяють спростити процедуру отримання цих пільг.

Про це повідомила Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України. Громадяни, які вже отримують субсидії, не повинні будуть вчиняти жодних додаткових дій.

Пенсійний фонд автоматично перераховуватиме розмір субсидії, наприклад, при збільшенні тарифів. Якщо доходи сім'ї не змінилися, але тарифи зросли, то розмір субсидії буде автоматично перераховано, щоб сім'я не зазнала збільшених витрат на житлово-комунальні послуги. Гроші будуть виділятися, субсидії продовжать виплачуватися.

Уряд зазначає, що в бюджеті на 2024 рік не передбачено дефіциту коштів для фінансування житлових субсидій. Згідно із чинним законодавством України, субсидія призначається тим, у кого витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї до завершення воєнного стану і протягом 1 місяця після його скасування.

Джерело: Телеграф.

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