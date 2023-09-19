Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 19 вересня 2023 року.

Хоча Таро, можливо, і не є точною наукою, вони все ж таки дають розуму веселу і пізнавальну їжу для роздумів і роздумів щодня.

Сьогоднішній гороскоп Таро на 19 вересня 2023 пов'язаний з енергією Сонця в Діві, яка пов'язана з нашими повсякденними обов'язками і тим, як ми піклуємося про своє здоров'я. Місяць знаходиться в Скорпіоні, знаку його падіння, але саме тут психічна енергія зростає найсильніше, і ми відчуваємо речі з глибини себе.

Якщо ви сьогодні трохи втомилися (особливо водні знаки, Рак, Скорпіон чи Риби), дозвольте своїй енергії відновитись за допомогою відпочинку та води.

Всім знакам зодіаку вода допомагає нам здобути спокій і відчути себе відпочилими, відновленими та цілісними на духовному рівні. Ось що чекає на кожен знак зодіаку, починаючи з сьогоднішнього дня, 19 вересня 2023 року, використовуючи для читання одну карту Таро.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Настав час наповнити вашу чашу кохання, Овен. Ви запалили свою емоційну свічку з обох кінців та втомилися на рівні душі. Сімка Кубків дає вам знати, що ви можете відновити свою енергію і повернутися до свого бадьорого та життєрадісного стану. Доведеться вирізати кілька справ із розкладу, щоб ви могли виділити мені трохи часу. Навіть якщо ви плануєте просто залишатися в ліжку і спати весь день, це корисно для вас. Ваше тіло потребує цього, тому подбайте про нього.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Важко повірити, що пройшло так багато часу, і коли ви озираєтеся назад на відносини, які ви створили, приємно думати, що деякі з цих дружніх стосунків родом із дитинства. Шістка Жезлов запрошує вас відсвяткувати узи, які ви підтримували багато років. Чудово мати добрих, давніх друзів.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ви знаєте, що не повинні робити те, що обіцяли собі та іншим, від чого кинете. Можливо, вам складно кинути палити або відмовитися від вейпінгу, тому що ви хочете почати нове життя і стати здоровішим прямо зараз. Карта Таро Диявол сьогодні викликає співчуття, оскільки вказує на те, що у вас виникне бажання повернутись до своїх старих звичок. Подзвони другу. Вибирайте сьогодні менше із зол. Визнайте, що ви відчуваєте те саме, але постарайтеся не скотитися до шаблону, від якого ви хочете відійти.

Рак (21 червня – 22 липня)

Ви знаходитесь у сентиментальному настрої, і коли ви чуєте щось солодке або дивіться відео, де людина демонструє крайню доброту, це вас дуже зачіпає. Сьогодні з'єднайтесь із цією сентиментальною стороною вас. Паж Кубків вказує на те, що ви отримуєте користь від того, що дозволяєте своїм почуттям зростати, коли справа стосується кохання та всіх жалюгідних вчинків, які люди роблять у світі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Іноді людям подобається сперечатися, і гроші це тема, яка може спровокувати кожного. Сьогоднішня Дев'ятка Пентаклі показує, що фінансові питання є хворим місцем майже для кожної людини, яку ви зустрічаєте сьогодні. Можливо, ви захочете не розповідати про свою останню дорогу покупку. Звичайно, приємно мати предмет розкоші, який ви можете собі дозволити, але якщо ви поділітесь своєю радістю, це може спричинити заздрість у інших. Тож будь обережний.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

У вас багато всього відбувається, і коли ви перебуваєте між моментами смутку та щастя, дуже складно знайти баланс. Сьогодні ви можете боротися із почуттями, яких у вас давно не було. Ви можете пережити процес скорботи та не усвідомлювати цього. Дозвольте собі бути людиною і не пригнічуйте почуття, щоб уникнути їхньої складності. Натомість напишіть про них у щоденнику або обговоріть це з добрим другом.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ніколи не легко повідомляти комусь новини, які можуть сподобатися їм, а можуть і не сподобатися. Сьогодні ви можете опинитись на стороні отримання повідомлення від людини. Ви запитаєте себе, ким вони вважають себе, щоб сказати вам це. Ви могли очікувати, що воно прийде до вас іншим шляхом. Не відкидайте те, що чуєте, тому що вам не подобається джерело, Терези. Дослідіть це та підтвердьте повідомлення, але не залишайтеся глухим із гордості.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Сьогодні ви візьмете на себе роль лідера, коли отримаєте карту Таро Імператриця. Ви керуєте любов'ю та турботливою енергією. Ви берете все, що у вас є, і ділитеся цим з іншою людиною із глибини свого серця. Не соромтеся носити серце на рукаві. У вашій добрій стороні так багато хорошого, і вам сподобається демонструвати свою материнську природу людям, які цінують вашу поведінку.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Сьогодні один з тих днів, коли дрібні уми можуть сперечатися з дрібниць, і ви задаєтеся питанням, чому всі злиться через дрібниці. Паж Меч може проявитися так, як ви цього не очікуєте. Майже зависання телефону, коли вам не подобається тон друга, або видалення дружби друга в соціальних мережах, тому що ви вважаєте, що його політичний пост був надто великим. Сьогоднішній день може бути дуже енергійним, тож будьте уважні. Це теж минеться.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Дивно, що хтось швидше віддасть перевагу змінити або розірвати стосунки, ніж просто розлучитися. Але сьогодні ви можете виявити людину, яка змінює. Їхня невірність цілком може бути тільки емоційною, і у вас може виникнути бажання розповісти другові про те, що ви відчуваєте. Сьогодні мудрість полягає в тому, щоб вирішити, як вчинити з цією скандальною новиною і не потрапити до пліток. Можливо, істина вийде назовні сама.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Ви часто є людиною, яка ретельно обмірковує інформацію, перш ніж робити поспішні висновки, але сьогодні ви діятимете по-іншому. Сьогодні ви сповнені пристрасті, і саме з цією пристрастю ви відчуваєте, що вирішили діяти із твердою переконаністю. Деякі люди керуються логікою та розумом, але сьогодні ви керуєте своїм серцем.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ви шукали новий спосіб заробити гроші, і сьогодні ви натрапили на золоту жилу ідеї. У вас є відмінне бізнес-бачення, і настав час звернутися за підтримкою та порадою до експерта. Ви не бажаєте відкладати це. З'ясуйте, чи це життєздатно, а потім приступайте до справи.

Джерело: yourtango .

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