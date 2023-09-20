Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 20 вересня 2023, що приготував для вас сьогоднішній день.

Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 20 вересня 2023 року вже тут із пророкуванням на цю середу.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку в середу, 20 вересня 2023 року.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Місяць.

Сьогоднішній день вимагає трохи більшої уваги до деталей, ніж ви зазвичай приділяєте їм не поспішаючи. І якщо ви поспішаєте по життю, ви можете пропустити червоний прапор, який зрозумілий як день. Вам не потрібно озиратися назад. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, про щось брехали або неточно висловилися, сьогодні саме час висловити свою справжню думку. До істини!

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Кому подобається груповий проект? Підійми свою руку! Найімовірніше, ви не будете першим, хто сьогодні добровільно запропонує співпрацю з командою. Навіщо якщо ти можеш отримати більше роботи самостійно?

Сьогоднішня Дев'ятка Жезлов – це попередження про те, що сьогодні вас можуть попросити очолити чи очолити проект, у якому беруть участь усі. Теоретично це чудова ідея, але ця карта каже, що вам, можливо, доведеться підібрати м'яч, коли він впаде. Що ти можеш сказати? Ти герой!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Ви готові підзаробити, Близнюки. Ця карта наповнена енергією, амбіціями та бажанням досягти успіху у вашому фінансовому житті. Ви не задоволені тим, як справи у вашій нинішній економічній ситуації. Ви хочете більшого від життя, а це означає, що вам потрібно отримати гроші.

Отже, якщо ви шукаєте наступну найкращу ідею, не сидіть і чекаєте, доки вона прийде до вас. Пропонуйте ідеї. Запишіть перший проект бізнес-плану. Щось трапляється, коли ви приділяєте час своєму успіху.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї.

Життя слідує певним правилам, а достаток приходить зі сфери взаємних поступок. Ви даючий, Раку, і коли ви бачите когось у злиднях, ваше серце обливається кров'ю за нього, і ви бажаєте допомогти всім, чим можете. Однак сьогодні саме вам, можливо, доведеться стати отримувачем.

Це також може змусити вас почуватися некомфортно і трохи вразливим. Будьте милосердні в обставинах, що склалися. Вам подобається це почуття, коли ви можете допомогти іншій людині. Це подарунок, яким ви можете поділитись з другом, дозволивши йому подарувати вам те, що ви хочете.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Вам подобається, щоб все було в порядку, і коли ви можете правильно спланувати та структурувати свій графік, саме тоді ви почуваєтеся найщасливішим.

Це не ваш улюблений спосіб життя, але бувають дні, коли вашої інтуїції та емоційного інтелекту має бути достатньо, щоб провести вас протягом дня. Продовжуй, Лео!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклею.

Ви багато працюєте зараз, щоб завтра мати те життя, якого хочете. Сьогоднішні зусилля – це завтрашнє багатство, і ви тут заради цього! Вісімка Пентаклей — це карта Таро студента чи учня, який старанно працює та навчається в інших.

Нелегко чекати на початок свого майбутнього, але ви знаходитесь в режимі будівництва. Це найкращий час, щоб отримати всі можливі знання. Незабаром ви самі чинитимете по-своєму. Ви хочете бути готовим. Тримайся, Діво! Сьогодні ти є послідовником, завтра ти лідером!

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Колісниця.

Ого, карта Таро Колісниця. Це означає дві речі, Терези, і для вас це працює, тому що ви завжди дивитеся на життя з обох боків медалі. З одного боку, ви переживете цей важкий час. Але ця карта також означає, що це буде непросто. Можливо, ви захочете кинути палити, здатися та сказати, що зусилля того не варті.

Хоча ви, можливо, не почуєте жодної критики від людей у ​​вашому житті за те, що ви врятувалися і дозволили цьому піти, переконайтеся, що ви робите те, що змушує ваше серце відчувати себе спокійно. Якщо це залишиться доти, доки ви не доведете справу до кінця, то ось що потрібно робити. У вас є це, Терези.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Що ж, це виглядає багатообіцяюче, Скорпіоне. У вас є дві можливості, і обидві однаково гарні! Цей час знову винайти себе, якщо хочете, або підвищити свій рівень у ситуації, в якій ви вже знаходитесь.

Немає правильної чи неправильної відповіді. Ви можете заплющити очі і зробити вибір або ризикнути.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Повішений.

Багато речей у житті можуть здатися грою в очікування, і вам не захочеться сидіти без діла з іншою людиною, яка, схоже, не може зрозуміти, чим вона хоче займатися сьогодні.

Нерішучість – прокляття вашого існування, і ця карта Таро вказує на те, що ви захочете скоротити та уникнути витрати часу більше, ніж необхідно

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Все в житті відбувається свого часу. Ви можете відчути смуток, знаючи, що глава вашого життя закінчується і настав час перейти до чогось нового. Це хвилюючий момент, тому що він означає, що ви росте. Тим не менш, ви пропустите всі спогади та моменти, якими поділилися з друзями, яких зустріли на своєму шляху.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант.

Ви дізналися, що спрацювало і знаєте, що не спрацювало. Йдеться про використання того, що є ефективним. У вас є думка про необхідність змінити щось і ви хочете спробувати новий погляд, але, можливо, є опір з боку тих, хто дотримується «старої школи».

Незалежно від того, як мине цей день, карта Таро Ієрофант вказує на те, що ви зустрінетеся з авторитетними фігурами, які намагаються залагодити ситуацію. Успіхів!

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Це час, коли ваша інтуїція може трохи випереджати ваші розумові знання. Іноді у серці проявляється бачення чи мрія, і тоді іншим доводиться підхоплювати їх.

Королева Жезлов каже, що настав час довіритися своїй інтуїції та подивитися, до чого все приведе. Не відкидайте свою ідею і не кажіть, що у вас вимкнено уяву. Можливо це не так. Можливо ви бачите майбутнє. Вам доведеться почекати та подивитися, щоб дізнатися.

Джерело: yourtango .

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