Така пенсія на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) було повідомлено, що пенсія у разі втрати годувальника призначається особам, які не мають можливості працювати та перебували на утриманні покійника. У цьому випадку українці можуть отримати вдвічі більшу пенсію.

До числа осіб, які можуть отримати пенсію по втраті годувальника, включаються:

Чоловік (дружина), батько або мати, якщо вони є особами з інвалідністю, або досягли віку 65 років або віку, який передбачений статтею 26 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV.

Діти до 18 років або старші за цим віком, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років.

Діти, які займаються навчанням, - до закінчення навчання, але не довше 23 років.

Діти-сироти – до 23 років.

Чоловік (дружина), один з батьків, брат або сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від їхнього віку і працездатності, які не займаються оплачуваною працею і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Важливо відзначити, що дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи вони були на його утриманні.

Розмір пенсії при цьому визначається наступним чином: 50% від розміру пенсії за віком призначається на одну непрацездатну особу в сім'ї. 100% від розміру пенсії за віком призначається на двох чи більше непрацездатних членів сім'ї.

Щодо призначення пенсії у зв'язку зі смертю годувальника, який був військовослужбовцем, то розмір пенсії визначається залежно від причини смерті годувальника:

Якщо годувальник помер або загинув у ході виконання військових обов'язків, то пенсія призначається на таких умовах: 70% від розміру грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатногого члена сім'ї, такий як батько, дружина (чоловік) або інший непрацездатний член сім'ї годувальника, за умови, що право на пенсію має лише один непрацездатний член сім'ї.

Якщо годувальник помер або загинув внаслідок нещасного випадку, який не пов'язаний з виконанням військових обов'язків, то розмір пенсії становить 30% від розміру грошового забезпечення годувальника.

Джерело: НаПенсії.

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