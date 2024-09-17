Оновлення даних в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки стає дуже важливим для всіх військовозобов'язаних в Україні.

Військовозобов'язаним також необхідно знати, чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо знятий з обліку під час мобілізації в Україні.

В юридичній компанії «Приходько та Партнери» дали відповідь, чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо знятий з обліку.

Відомо, що починаючи із 18 травня 2024 року набули чинності зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Таким чином всі українці, які підлягають військовому обов'язку від 18 до 60 років повинні протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані через територіальні центри комплектування або центри надання адмінпослуг, або за допомогою додатку «Резерв+».

У ТЦК перевірятимуть місце реєстрації, особисті дані, сімейний стан, професію та інше.

Чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо знятий з обліку та що робити, якщо у вас є відповідна відмітка?

Отримавши відмітку «Знятий з військового обліку» людина має зареєструватися на військовий облік в ТЦК або У відповідному органі, де буде проходити облік.

Військовозобов'язаний повинен звернутися до нового ТЦК для постановки на облік протягом семи днів після зняття з обліку.

Варто зазначити, що зняття з обліку в попередньому органі має бути не раніше трьох дні до виїзду з місця проживання.

Чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо знятий з обліку?

Українці, що зняті з військового обліку, оновлювати дані не потрібно.

Військовозобов'язані від 18 до 60 років, які були виключені з обліку, не мають йти до ТЦК щоб оновити дані.

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