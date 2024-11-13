Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів у деталях, як можна зробити незвичайні гречаники з ноткою кави.

Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав детальний рецепт гречаників із соусом.

Цей рецепт має навіть пісні варіанти без м'яса. Сьогодні ж пропонуємо приготувати гречаники в томатному соусі з несподіваним кавовим акцентом – це надає смаку унікальної пікантності, зауважив Клопотенко.

Інгредієнти

Для гречаників:

курячий фарш - 300 г

гречка - 125 г

сало - 50 г

вода - 250 мл

яйця - 2 шт.

чорний мелений перець - 1/3 ч. л.

манка - 3-4 ст. л. (Для панування)

соняшникова олія - ​​3-4 ст. л.

сіль - 1/2 ч. л.

Для томатного соусу:

томатная паста — 2-3 ст. л.

вода - 200 мл

часник - 3-4 зубчики

гіркий перець - 1/2 стручка

яблуко - 1 шт.

розчинна кава - 1 ч. л.

цукор - щіпка

сіль - щіпка

Приготування

Промийте гречку, потім покладіть 125 г крупи в каструлю, додайте 250 мл води та трохи солі. Варіть гречку на середньому вогні близько 15 хвилин, потім дайте їй охолонути. Розігрійте духовку до 180 градусів, радить "Мастер Шеф" Клопотенко.

Наріжте 50 г сала невеликими шматочками і покладіть його в миску. Додайте курячий фарш, відварену гречку та два яйця. Посолити, поперчити і ретельно перемішати. "Мастер Шеф" Клопотенко додає, після чого ліпіть із фаршу котлети середнього розміру. Обваляйте кожну в манці, щоб вийшла хрустка скоринка при запіканні.

Деко застеліть пергаментним папером, змастіть його олією і викладіть гречаники. Запікайте в духовці при 180 градусах 15–20 хвилин.

Для соусу натріть яблуко на великій тертці та викладіть на глибоку сковороду. Додайте томатну пасту і воду, потім натріть часник або пропустіть через прес і теж покладіть в сковороду.

Тонко наріжте половину стручка гіркого перцю і додайте в соус, посипте цупкою цукру та солі. Гасіть все на повільному вогні 2-3 хвилини, потім всипте чайну ложку розчинної кави і добре перемішайте. Продовжуйте тушкувати, доки кава повністю не розчиниться, надавши соусу незвичайну нотку, розповів "Мастер Шеф" Клопотенко.

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