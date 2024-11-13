Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав детальний рецепт гречаників із соусом.
Цей рецепт має навіть пісні варіанти без м'яса. Сьогодні ж пропонуємо приготувати гречаники в томатному соусі з несподіваним кавовим акцентом – це надає смаку унікальної пікантності, зауважив Клопотенко.
Інгредієнти
Для гречаників:
- курячий фарш - 300 г
- гречка - 125 г
- сало - 50 г
- вода - 250 мл
- яйця - 2 шт.
- чорний мелений перець - 1/3 ч. л.
- манка - 3-4 ст. л. (Для панування)
- соняшникова олія - 3-4 ст. л.
- сіль - 1/2 ч. л.
Для томатного соусу:
- томатная паста — 2-3 ст. л.
- вода - 200 мл
- часник - 3-4 зубчики
- гіркий перець - 1/2 стручка
- яблуко - 1 шт.
- розчинна кава - 1 ч. л.
- цукор - щіпка
- сіль - щіпка
Приготування
Промийте гречку, потім покладіть 125 г крупи в каструлю, додайте 250 мл води та трохи солі. Варіть гречку на середньому вогні близько 15 хвилин, потім дайте їй охолонути. Розігрійте духовку до 180 градусів, радить "Мастер Шеф" Клопотенко.
Наріжте 50 г сала невеликими шматочками і покладіть його в миску. Додайте курячий фарш, відварену гречку та два яйця. Посолити, поперчити і ретельно перемішати. "Мастер Шеф" Клопотенко додає, після чого ліпіть із фаршу котлети середнього розміру. Обваляйте кожну в манці, щоб вийшла хрустка скоринка при запіканні.
Деко застеліть пергаментним папером, змастіть його олією і викладіть гречаники. Запікайте в духовці при 180 градусах 15–20 хвилин.
Для соусу натріть яблуко на великій тертці та викладіть на глибоку сковороду. Додайте томатну пасту і воду, потім натріть часник або пропустіть через прес і теж покладіть в сковороду.
Тонко наріжте половину стручка гіркого перцю і додайте в соус, посипте цупкою цукру та солі. Гасіть все на повільному вогні 2-3 хвилини, потім всипте чайну ложку розчинної кави і добре перемішайте. Продовжуйте тушкувати, доки кава повністю не розчиниться, надавши соусу незвичайну нотку, розповів "Мастер Шеф" Клопотенко.
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