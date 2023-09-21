В Україні деякі особи можуть отримувати одночасно соціальну допомогу та пенсію. Можливість стосується людей з інвалідністю, яка була визнана з дитинства. Крім того, Пенсійний фонд нагадав про наявність грошової допомоги на поховання для пенсіонерів.

За даними ПФУ, розмір грошової допомоги на поховання буде залежати від закону, згідно з яким пенсіонер отримував свою пенсію. Грошова допомога надається родичам покійної особи, які брали на себе витрати на поховання.

Розмір грошової допомоги визначається наступним чином:

Якщо пенсіонер отримував пенсію згідно з Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то родичі отримують грошову допомогу у розмірі тримісячної пенсії, але не менше, ніж п'ятиразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі, якщо пенсійна виплата сплачувалась за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або іншими законами, розмір грошової допомоги становитиме дві пенсії, які отримував пенсіонер на момент смерті.

Для отримання грошової допомоги на поховання потрібно надати такі документи:

Паспорт та ідентифікаційний код.

Заява про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час подачі заяви).

Витяг з Державного реєстру актів громадянського стану про смерть особи, яка підлягає похованню, або довідку про смерть пенсіонера.

Реквізити банківського рахунку, на який буде нарахована допомога.

Грошова допомога на поховання надається Пенсійним фондом України і зараховуються на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

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