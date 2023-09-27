Як пояснили в "ПриватБанку" такі випадки виняткові та регулюються законодавством.

В Україні банки мають право вилучати частини зарплати чи пенсії клієнта без його дозволу у визначених обставинах. Такі випадки є винятковими і регулюються законодавством. "ПриватБанк" назвав випадки, коли законно позбавлять грошей.

Як пояснив "ПриватБанк" однією з таких ситуацій є, коли клієнт не вчасно погашає кредит. Правила використання кредиту, укладені між банком і клієнтом, дозволяють банку списати заборгованість з його рахунку. Проте деяким клієнтам вдається в судовому порядку довести незаконність такого списання.

У "ПриватБанк" додали, що ще однією ситуацією є можливість списання коштів на запит виконавчої служби, яка отримує відповідні документи від нотаріуса або суду. В такому разі виконавець може надіслати банку листа, щоб стягнути борг.

"ПриватБанк" підкреслив, якщо ви стикнулися зі списанням коштів із вашого рахунку, перш за все, слід перевірити банківський застосунок, щоб з'ясувати причину списання. Потім варто звернутися до банку для отримання пояснень. Якщо списання коштів без вашого дозволу вважається незаконним, ви можете використовувати цю інформацію в суді.

У "ПриватБанк" також розповіли, якщо ви маєте кредит у банку і той почав автоматично списувати кошти з вашої зарплати чи пенсії, найкращим виходом буде вчасно погасити борг перед банком.

Проте також рекомендується вислати письмову вимогу до банку щодо припинення автоматичних списань і повідомити, що ви не підписували договір, який дозволяє такі списання. Якщо банк продовжує списувати кошти, ви зможете використати це як доказ у суді.

Джерело: Obozrevatel

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