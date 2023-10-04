НБУ розповів, крім доларів, євро також були предметом фальшивомонетнічних операцій, проте меншою мірою, ніж гривні.

Активність фальшивомонетників в Україні значно знизилася. За даними Національного банку України (НБУ), протягом "воєнного" 2022 року на кожну мільйон справжніх банкнот припадало лише близько 2,2 підроблених купюр. НБУ відмітив, це вражаючий спад порівняно з попереднім роком, коли на 1 млн справжніх купюр припадало 7,1 фальшивих.

НБУ підкреслив, що найпопулярнішою категорією для фальшивомонетників є купюри номіналом 500 гривень, які становлять 39% від загальної кількості вилучених підробок і 57% від їх загальної суми. Також НБУ розповів, що часто підробляють купюри номіналом 200 гривень (45% від загальної кількості та 26% від загальної суми підробок) і 100 гривень (8% від загальної кількості та 2% від загальної суми).

Як стверджують в НБУ, серед іноземних валют, які фальшивомонетники спробували ввести на український ринок, лідирують долари США. Фальшивими виявилися 99% всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. Найчастіше підробляли 50 доларів (23% від загальної кількості вилучених підроблених купюр) і 100 доларів (76%).

Також НБУ додав, крім доларів, євро також були предметом фальшивомонетницьких операцій, проте в меншій мірі. 8% від загальної кількості підроблених банкнот іноземної валюти становили євро. Тут найчастіше підробляли 50 євро (26% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот) і 100 євро (28%).

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