"ПриватБанк" пояснив, що в Україні банки мають законне право визначеної частини списувати кошти зі зарплатних або пенсійних карток клієнтів у визначених випадках.

Це може статися, наприклад, якщо клієнт "ПриватБанк" чи іншого банку не вчасно погасив свій кредит, що передбачено Правилами використання кредиту. Однак деякі клієнти "ПриватБанк" та інших фінустанов, звертаючись до суду, доводять незаконність таких списань.

Як пояснили в "ПриватБанк" крім того, гроші можуть бути списані без дозволу клієнта на запит виконавчої служби, яка отримує відповідні документи від нотаріуса чи суду.

В такому випадку виконавець може відправити лист до банку, який повинен реагувати на цей запит. Клієнтам "ПриватБанк" та інших банків рекомендується спочатку перевірити банківський застосунок для отримання інформації про списані кошти та потім звернутися до банку для роз'яснень стосовно причин списання.

"ПриватБанк" додав, що у клієнта є кредит у банку, і банк розпочав автоматичне списання зарплати чи пенсії, найкращим варіантом є вчасна сплата боргу перед банком. Також варто надіслати письмову вимогу до банку з проханням припинити автоматичне списання та наголосити на тому, що ви не підписували договір, який передбачає такі списання.

Якщо банк продовжує списувати кошти, можна використовувати цю кореспонденцію в судовому процесі. У випадку списання коштів на вимогу виконавця, слід знайти виконавця судового рішення, звернутися до нього з проханням скасувати арешт на рахунку та якнайшвидше погасити борг.

Джерело: Обозреватель.

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