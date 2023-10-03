Грошову допомогу можуть отримати громадяни України, але не всі, а ті, хто відповідають деяким критеріям.

Фонд Diakonie Katastrophenhilfe з Німеччини продовжує надавати грошову допомогу українським біженцям, які шукають притулку в Польщі під час війни. Після виплат весною 2023 року, фонд знову готується надати грошову підтримку на зимовий період для тих, хто вже отримав попередню допомогу від організації.

Грошову допомогу можуть отримати громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та не мали можливості отримати допомогу від інших благодійних організацій, таких як ООН.

Також ця грошова допомога призначена для сімей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі і не мають стабільного доходу. Важливо відзначити, що реєстрація на отримання грошової допомоги можлива лише для тих українців, які вже отримували фінансову підтримку від фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Для реєстрації необхідно вказати свій номер телефону та пароль, які були використані при попередньому оформленні допомоги. Після цього на ваш номер прийде SMS із посиланням, за яким слід заповнити анкету. Після цього можна подати заявку на отримання грошової допомоги.

Однак слід зазначити, що заповнення анкети не гарантує участі у програмі, оскільки кількість місць обмежена. Грошова допомога складає 1000 злотих ( 8 386 гривень) на кожного члена сім'ї, але загальна сума не може перевищувати 3000 злотих ( 25 158 гривень) на одну родину. Для отримання грошової допомоги потрібні наступні документи:

PESEL (ідентифікаційний номер особи) для кожного члена сім'ї. Документ, що підтверджує дату в'їзду до Польщі всіх членів сім'ї. Документи, які підтверджують інвалідність або наявність хронічних або серйозних захворювань (у разі осіб з інвалідністю).

Джерело: vpolshchi.pl

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