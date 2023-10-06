Важливе рішення щодо компенсацій українцям прийняв парламент України, і воно стосується багатьох.

Компенсації, за які проголосував Парламент, стосуються людей, які зробили ремонт в оселі, що постраждала під час війни, за власні гроші.

«Парламент проголосував за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене внаслідок війни житло», - повідомили в Верховній Раді.

Зазначається, що Рада підтримала законопроект №10063 про зміни до Закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

«Основна зміна — розширення форм компенсації, за якими можна претендувати на виплату за програмою єВідновлення: відтепер їх зможуть отримати й ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт», - пояснили в Раді, кого торкнеться нове рішення, щодо компенсацій.

Виплати за новою формою компенсацій почнуть здійснюватися з першого січня 2024 року.

«Компенсаційний механізм буде таким самим, як і по інших категоріях єВідновлення: заява подається через Дію, потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати», - розповіли в Раді.

Для отримання компенсації жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуються на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Додамо, що у Міністерстві вже працюють над наступним розширенням програми і згодом почнуть компенсувати пошкодження житла жителям окупованих територій. Крім цього, програму будуть вдосконалювати і за рекомендаціями громад.

В рамках першого етапу єВідновлення українцям було виплачено 1,5 млрд гривень. Йдеться про компенсації на ремонти квартир та будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тис. грн. Також вже сформовано перші 100 житлових сертифікатів загальною сумою в 151 млн гривень, за які українці, чиє житло знищене в результаті збройної агресії рф, зможуть придбати нове. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма єВідновлення, у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюється на власників зруйнованого житла.

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