Мобілізація в Україні була продовжена до 18 листопада, представники ТЦК та СП вручають повістки, зокрема, на вулицях і блокпостах.

Адвокатка Марина Бекало розповіла про законність вручення повісток на вулиці у період дії мобілізації в Україні.

За її словами, закон передбачає, обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП у термін, вказаний в отриманих документах, а саме - у мобілізаційних розпорядженнях або повістках.

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Проте, як повідомляє Бекало, чіткого порядку та процедури вручення повісток у розпал мобілізації в Україні досі не прийнято, через що виникає багато дискусій.

Адвокатка додала, що постановою КМУ № 1487 визначено алгоритм оповіщення про виклик до ТЦК та СП завдяки підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам, роботодавцям, іншого порядку не існує.

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Тому військоми вважають вручення повістки у будь-якому місці законним, вказуючи на відсутність заборони вручення повісток у громадських місцях.

У той же час адвокатка каже, що не може погодитися з твердженням, бо воно суперечить статті 19 Конституції України, де говориться про те, що органи держвлади та органи місцевого самоврядування, посадові особи мають діяти виключно в межах повноважень, що передбачено Конституцією та законами України.

Як каже адвокатка, щоб створити чіткий алгоритм, Кабмін повинен ухвалити процедуру вручення повісток у період дії мобілізації в Україні.

"Здорові мужики роздають повістки а поранені військові і з кантузіями відправляють назад воювати зо ж це за такі порядки всіх з ТЦК на передову в з воєнкоматів а тих хто воював поставити на їхні місця",

"Чому не включили дискотеки де позолочена молодь відпочиває бо золота вже за кордоном. Чому пів верховної не відправити щоб не спали а відпочили в холодному окопі. Дограєтися...", - пишуть у коментарях українці.

мобілізація в Україні: обговорення

Джерело: ТСН.

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