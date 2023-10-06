Нову грошову допомогу обіцяють надати певним категоріям українців, стало відомо, хто може отримати гроші.

Так, благодійна організація з назвою "Карітас-Спес" може надати українцям грошову допомогу, йдеться про жителів нашої країни, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Як повідомила організація, розраховувати на грошову допомогу можуть не всі українці.

Тому, мають право на виплати сім'ї з категорій населення України:

Внутрішньо-переміщені особи, що приїхали з тимчасово окупованої ворогом територій, але тільки у випадку, якщо там ведуться чи велись військові дії;

також грошову допомогу можуть отримати родини у яких будинки постраждали від авіаційних ударів ворога, а також власники будівель, що розташовані в тридцяти-кілометровій зоні поблизу фронту.

Таким чином, йдеться про отримання грошової допомоги українцям до 86 400 гривень на сім'ю.

Постраждалі жителі нашої країни матимуть можливість отримувати грошову допомогу кожного місяця, й доволі довго, а саме півроку 3600 гривень на члена сім'ї.

Для того, аби отримати грошову допомогу варто пройти певну реєстрацію телеграм-бота та подати організації такі документи:

паспорт громадянина чи ID-картка з довідкою про місце прописки;

індивідуальний податковий номер;

свідоцтво про народження дітей;

довідки про доходи дорослих у родині;

довідки з підтвердженням певного статусі - ВПО, інвалідність, постраждалий від війни тощо.

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