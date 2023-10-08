Народне свято 8 жовтня також присвячене Сергію Радонезькому - його вважають настоятелем свійської птиці, особливо курей.

Через що так вважають - досі невідомо, можливо тому, що курячий бульйон допомагає відновити тяжкохворим, а літній і молодий організм чудово засвоює куряче м'ясо.

8 жовтня наші предки заготовляли консервацію та засолювання капусти.

Сім'я брала участь у заготівлі, також раніше вірили, що до цієї дати солити капусту не потрібно.

Здавна господині пекли 8 жовтня хлібні коржі на аркуші капусти.

Існують і заборони сьогодні, так, не можна, як і в будь-яке інше православне свято, конфліктувати, підвищувати голос і поганословити.

Також слід бути особливо уважним до вчинків та помислів 8 жовтня, не бажати поганого іншим та допомагати нужденним.

Сьогодні не можна відмовляти у допомозі та не потрібно зловживати алкоголем.

Існують прикмети сьогодні, яка підкаже, якою буде погода найближчими днями:

Так, якщо сьогодні хороша погода – такою вона буде ще 3 тижні.

Дме вітер із півночі – до холодної зими, з півдня – до теплої, із заходу – до снігової.

Якщо березове листя ще не опало 8 жовтня – значить холод буде нескоро.

Джерело: РБК .

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