Відповідно до частини 1 статті 49 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплату пенсії може бути припинено.

Деякі українці можуть опинитися у ситуації, коли їм призупиняють виплату пенсії. Важливо мати на увазі причини такого припинення пенсії та знати, як можна відновити ці виплати.

Згідно з частиною 1 статті 49 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплату пенсії може бути припинено у таких випадках:

Призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості. Неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль. В інших випадках, передбачених законом.

Пенсіонер може відновити пенсійні виплати шляхом особистого звернення до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України та пред'явлення відповідних документів, які підтверджують його особу, разом із заявою.

Щодо громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому виплата пенсії була призупинена або скасована, передбачена можливість надсилати заяву щодо відновлення пенсії разом із необхідними документами поштою.

Для відновлення пенсії до заяви необхідно додатково надати наступні документи:

Копію документа/документів, що підтверджують отримання тимчасового захисту або статусу біженця, а також реєстрацію місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом). Оригінал документа, що посвідчує факт життя фізичної особи (з перекладом). Копію паспорта громадянина України.

Джерело: НаПенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсію українцям підвищать на 2680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Як писала Politeka, українці можуть отримати 20% до своєї пенсії.

Також Politeka повідомляла, підвищення мінімальної пенсії не допоможе українським пенсіонерам.