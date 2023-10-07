Некоторые украинцы могут оказаться в ситуации, когда им приостанавливают выплату пенсии. Важно иметь в виду причины прекращения пенсии и знать, как можно возобновить эти выплаты.
Согласно части 1 статьи 49 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсии может быть прекращена в следующих случаях:
- Назначение пенсии из документов, содержащих недостоверные сведения.
- Неполучение назначенной пенсии в течение 6 месяцев.
- В других случаях, предусмотренных законом.
Пенсионер может возобновить пенсионные выплаты путем личного обращения в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины и предъявление соответствующих документов, подтверждающих его личность, вместе с заявлением.
В отношении граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором выплата пенсии была приостановлена или отменена, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии вместе с необходимыми документами по почте.
Для возобновления пенсии к заявлению необходимо дополнительно предоставить следующие документы:
- Копию документа/документов, подтверждающих получение временной защиты или статуса беженца, а также регистрацию места временного проживания/пребывания за границей (с переводом).
- Оригинал документа, удостоверяющего факт жизни физического лица (с переводом).
- Копия паспорта гражданина Украины.
Источник: НаПенсии.
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