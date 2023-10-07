Согласно части 1 статьи 49 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсии может быть прекращена.

Некоторые украинцы могут оказаться в ситуации, когда им приостанавливают выплату пенсии. Важно иметь в виду причины прекращения пенсии и знать, как можно возобновить эти выплаты.

Согласно части 1 статьи 49 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплата пенсии может быть прекращена в следующих случаях:

Назначение пенсии из документов, содержащих недостоверные сведения. Неполучение назначенной пенсии в течение 6 месяцев. В других случаях, предусмотренных законом.

Пенсионер может возобновить пенсионные выплаты путем личного обращения в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины и предъявление соответствующих документов, подтверждающих его личность, вместе с заявлением.

В отношении граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором выплата пенсии была приостановлена ​​или отменена, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии вместе с необходимыми документами по почте.

Для возобновления пенсии к заявлению необходимо дополнительно предоставить следующие документы:

Копию документа/документов, подтверждающих получение временной защиты или статуса беженца, а также регистрацию места временного проживания/пребывания за границей (с переводом). Оригинал документа, удостоверяющего факт жизни физического лица (с переводом). Копия паспорта гражданина Украины.

Источник: НаПенсии.

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