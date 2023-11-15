Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан показав 5 головних трендів зими 2024 (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).

По-перше, Андре Тан відзначив тренд на металік і металізовані тканини. За словами дизайнера, цей тренд не тільки на цю зиму, тому він рекомендує додати до свого гардеробу речі відтінку металік.

Також Андре Тан заявив, що цієї зими в тренді буде бордовий. Інститут кольору Pantone обрав один із відтінків бордового як один з найтрендовіших колірів року, і це рішення надихнуло багатьох дизайнерів.

Третій тренд зими 2024 — акцентні плечі.

"Незважаючи на те, що структуровані плечі 80-х років виходять за межі часу, вони, схоже, повертаються, і виглядає це дуже стильно та граціозно. Масивні плечі присутні в сукнях, пальтах урочистого крою та светрах", — пояснив Андре Тан.

Також Андре Тан відзначив тренд на волани, рюші та бахрому — ці декоративні елементи додають одягу вишуканості, романтики та грації, роблячи образи більш жіночними та стильними.

Крім того, за словами дизайнера, в тренді будуть м'які та хутряні тканини.

"У сезоні зима 2024 трендами стали пухнасті пальта, м'які плащі та хутряна обробка де завгодно: блейзери, светри, хутрові сумки. Зробіть акцент на тактильних речах, у яких можна відчути м'яку приємну фактуру. І, звісно, зігрітися в холоди😉", — додав Андре Тан.

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