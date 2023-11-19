Якщо ви шукаєте швидкі та ефективні способи очищення витяжки, ось кілька порад, які допоможуть вам впоратися із цією задачею за 5 хвилин.
Застосовуйте сироватку або оцет
Один із найдоступніших та ефективних способів боротьби із нагаром — використання сироватки або оцту. Змочіть тряпочку в сироватці або оцті і протріть всі жирні плями та нагар на поверхні витяжки. Кислота допоможе розчинити жир, а тряпочка забезпечить чистоту.
Використовуйте силу лимонного соку
Лимонний сік — ще один природний засіб для боротьби із жиром. Вижміть сік з лимона і нанесіть його на жирні плями. Лимонна кислота розкладе жир та нагар, дозволяючи легко витерти їх. При цьому ви отримаєте приємний аромат у вашій кухні.
Суміш соди та води
Зробіть пасту, змішавши соду з невеликою кількістю води. Нанесіть цю пасту на жирні плями та залиште на 2-3 хвилини. Потім витріть її вологою губкою або тряпкою. Сода допомагає розчинити жир, а вода полегшує видалення його з поверхні витяжки.
Використовуйте розчин для посудомийних машин
Розчин для посудомийних машин також може бути ефективним засобом для видалення жиру. Змішайте декілька крапель розчину з водою і нанесіть на забруднену поверхню витяжки. Почекайте кілька хвилин і протріть губкою або тряпкою.
Регулярна чистка
Найкращий спосіб уникнути проблем з нагаром — це регулярно чистити витяжку. Проводьте чистку не рідше одного разу на місяць, навіть якщо забруднень видимо не так багато. Це допоможе уникнути накопичення жиру та нагару.
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