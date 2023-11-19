Витяжка в кухні — це необхідний електроприлад, який забезпечує чистоту повітря та усуває неприємні запахи, однак з часом вона може стати жертвою жиру та нагару, що накопичуються внаслідок приготування страв.

Якщо ви шукаєте швидкі та ефективні способи очищення витяжки, ось кілька порад, які допоможуть вам впоратися із цією задачею за 5 хвилин.

Застосовуйте сироватку або оцет

Один із найдоступніших та ефективних способів боротьби із нагаром — використання сироватки або оцту. Змочіть тряпочку в сироватці або оцті і протріть всі жирні плями та нагар на поверхні витяжки. Кислота допоможе розчинити жир, а тряпочка забезпечить чистоту.

Використовуйте силу лимонного соку

Лимонний сік — ще один природний засіб для боротьби із жиром. Вижміть сік з лимона і нанесіть його на жирні плями. Лимонна кислота розкладе жир та нагар, дозволяючи легко витерти їх. При цьому ви отримаєте приємний аромат у вашій кухні.

Суміш соди та води

Зробіть пасту, змішавши соду з невеликою кількістю води. Нанесіть цю пасту на жирні плями та залиште на 2-3 хвилини. Потім витріть її вологою губкою або тряпкою. Сода допомагає розчинити жир, а вода полегшує видалення його з поверхні витяжки.

Використовуйте розчин для посудомийних машин

Розчин для посудомийних машин також може бути ефективним засобом для видалення жиру. Змішайте декілька крапель розчину з водою і нанесіть на забруднену поверхню витяжки. Почекайте кілька хвилин і протріть губкою або тряпкою.

Регулярна чистка

Найкращий спосіб уникнути проблем з нагаром — це регулярно чистити витяжку. Проводьте чистку не рідше одного разу на місяць, навіть якщо забруднень видимо не так багато. Це допоможе уникнути накопичення жиру та нагару.

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