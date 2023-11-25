Незалежно від того, чи стався прорив труби, чи фундамент, що протікає, чи стихійне лихо - очистити затоплений підвал можна.

Цінні речі, такі як книги або фотоальбоми, можуть бути безповоротно пошкоджені водою, але підлогу можна замінити, а меблі в багатьох випадках можна врятувати.

Прибирання затопленого підвалу вимагає запобіжних заходів, терпіння, завзятої праці та часто професійної допомоги, але успіх можливий.

Є кілька причин, через які підвал може затопити. Найчастіше старі будинки, як правило, наражаються на більш високий ризик затоплення, якщо в них є старі труби, а будинки поряд з природними джерелами води також наражаються на ризик під час сильних дощів.

У багатьох із цих випадків правильне технічне обслуговування будинку може допомогти запобігти проблемам з повенями.

Після того, як початковий шок від затопленого підвалу пройшов, настав час розпочати роботу. Небезпечна пліснява може з'явитися вже через 2 дні на мокрій або вологій тканині.

Безпека насамперед: оцініть глибину води, перш ніж потрапити до неї. Якщо вода досягла будь-яких розеток або електропроводки, домовласникам доведеться відключити все електроживлення в будинку, перш ніж увійти у воду.

Це знижує ризик небезпечного ураження електричним струмом. Якщо вода могла погасити контрольні лампи деяких приладів, домовласнику доведеться зателефонувати до газової компанії, щоб перекрити подачу газу.

Знайдіть витік . Далі домовласнику необхідно буде визначити джерело витоку. Це може бути забута переповнена ванна, засмічений унітаз, з якого постійно тече вода, зламана пральна машина або водонагрівач або вікно, що протікає після сильного дощу. Якщо витік стався через зливи та повені, домовласнику доведеться почекати, поки ураган пройде, перш ніж розпочинати процес очищення.

Зателефонуйте професіоналу. Якщо домовласник не може визначити витік, йому доведеться зателефонувати до сантехніки або компанії, що займається відновленням після стихійних лих, які знають, як виявити проблему.

Відкачайте воду. Власники будинку можуть використовувати насос для басейну або пилосос для вологого прибирання або орендувати газовий водяний насос, щоб викачати всю зайву воду з підвалу.

Осушити приміщення. Додаткова вода у закритому приміщенні збільшить загальну вологість. Позбавлення надлишкової вологи має вирішальне значення для висихання приміщення до того, як почне рости пліснява. Домовласники можуть використовувати вентилятори або осушувач, щоб прискорити процес.

Видалить усі пористі матеріали. До пористих матеріалів відносяться килими, килими, книги, одяг, меблі та навіть гіпсокартон, якщо пошкодження значні. На гіпсокартоні може утворитися пліснява, якщо він надто довго піддається впливу води.

Вимийте стіни та підлоги, які були затоплені. Навіть якщо в результаті повені було використано чисту воду, домовласникам все одно рекомендується продезінфікувати та дезодорувати будь-яку затоплену територію.

Відремонтуйте зламані труби чи фундамент. Що б не стало причиною витоку, ремонт повинен проводитись професіоналом. Вкрай важливо, щоб стіни підвалу були гідроізольовані, а фундамент правильно загерметизований.

Джерело: bobvilla.

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