Відома фітнес-тренерка, експерт шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розвіяла міфи про те, скільки води треба пити на добу.

Експерт "Зважені та щасливі" Аніта Луценко розповіла, що норму води людині треба вираховувати індивідуально, вона залежить він маси тіла. І обовʼязково треба зважати на те, що рідина з їжі також враховується.

"Скільки потрібно пити води? 40 мл на 1 кг ваги. 50% чистої води + 50% із їжі, бо вся наша їжа вміщує воду ❤️ Овочі, фрукти, ягоди, зелень на 90-98% складаються із води. Любіть їх і з цієї причини також, бо є ще 10 причин", – пише Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі"

Підписниця Аніти Луценко в коментарях уточнила, чому виникла плутанина і багато експертів стверджували, що кожному потрібно пити щонайменше 2 літри чистої води на добу, а рідина з їжі не рахується: "Виявилося, що відбулася помилка в перекладі з англійської на нашу, де liquid переклали не як рідину, а просто як воду. Як все цікаво, складності перекладу, а всі рахували за істину".

Крім того, в сторіс Аніта Луценко розмістила новину про те, що Данія та Південна Корея запускають національні плани переходу на рослинну систему харчування, та відзначила, що це реалістична підготовка до майбутнього, адже скоро можливості всім їсти мʼясо не стане.

Зірка "Зважені та щасливі" переконана, що в майбутньому більшість людей стануть вегетаріанцями - не тому що свідомо цього захочуть, а просто не матимуть можливості їсти мʼясо. Натомість, за словами Аніти Луценко, ймовірно, в раціон увійдуть білкові продукти з комах.

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