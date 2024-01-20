Розмір пенсії обчислюється залежно від страхового стажу та заробітної плати, але частині пенсіонерів можуть зменшити необхідний стаж.

Деякі українці можуть отримати понад 13 тисяч гривень пенсії. Про це повідомили в Пенсійному фонді. Тобто у ПФУ розповіли, кого з українських пенсіонерів це стосується.

Українцям, які проживали чи працювали на територіях радіоактивного забруднення, можуть призначити пенсії зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років. Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (не менше 15 років). Розмір пенсії за віком обчислюється залежно від страхового стажу та заробітної плати.

Пенсії по інвалідності громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, тепер також призначаються у відповідності до величини фактичних збитків заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або визначеної зарплати, рівної п'ятикратному розміру мінімальної заробітної плати.

З 1 березня 2023 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності складають:

для I групи — 8187,48 гривень;

для II групи — 6549,98 гривень;

для III групи та дітей з інвалідністю – 5048,95 гривень.

Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС розмір мінімальної пенсії не може бути меншим:

для осіб з інвалідністю І групи — 13376,21 гривень;

для осіб з інвалідністю II групи – 10700,97 гривень;

для осіб з інвалідністю III групи – 8025,73 гривень.

Зазначено, що з 1 січня 2024 року мав відбутися перерахунок пенсій, проте актуальної інформації щодо підвищення виплат на момент публікації на сайті ПФУ не існує.

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