За результатами опитування, основною трудністю українців у пошуку роботи є недостатня відповідність пропонованої зарплати їхнім очікуванням, що відзначили 41% респондентів. Додатково 29% опитаних зазначили про скорочення кількості доступних вакансій у їхніх галузях.
Узагальнено, вважається, що роботодавці в Україні стали більш вимогливими до навичок кандидатів. Про це йдеться у результатах дослідження великого кадрового порталу.
Більшість вакансій ставлять високі вимоги до кандидатів, більшість з яких передбачають володіння англійською мовою на рівні розмовної, значний досвід роботи та підтверджені досягнення. Роботодавці не готові витрачати час і ресурси на навчання професійних навичок.
Водночас, відзначається, що зазнали змін і вимоги, які ставлять претенденти до роботодавців, оскільки в останній час їхні пріоритети та витрати також змінилися.
Поміж проблем, з якими зіткнулися українці при пошуку роботи, крім невідповідності пропозицій заробітної плати їхнім очікуванням, теж відзначаються інші аспекти.
Згідно з аналізом:
- 23% опитаних стикалися з дискримінацією за віком при пошуку праці;
- 22% відчувають, що для пошуку роботи необхідно витрачати більше зусиль і часу;
- Також 22% висловили незадоволеність через відсутність повернення від рекрутерів після співбесіди або відгуків на резюме;
- 21% відчувають розчарування через відсутність зворотного зв'язку після проведеної співбесіди.
Загалом, більшість українців (62% від учасників дослідження) відмовляються знижувати свої вимоги до заробітної плати, навіть у випадку труднощів у пошуку нової роботи.
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