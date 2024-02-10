У межах спільної програми, розробленої Всесвітнім продовольчим програмою ООН спільно з Міністерством соціальної політики та за фінансової підтримки Німеччини, понад 310 000 осіб з інвалідністю в Україні отримають грошову допомогу. Максимальна сума цієї грошової допомоги для кожного з них становить 3250 гривень.

Вже на даний момент пенсіонери, які проживають на територіях з активними або потенційними бойовими діями, отримують таку грошову допомогу. Мета програми полягає у доповненні державної соціальної грошової допомоги, яка надається найбільш уразливим верствам населення під час воєнного конфлікту, а також у зміцненні систем соціальної підтримки на тривалий період.

Протягом принаймні трьох місяців грошову допомогу отримуватимуть діти з інвалідністю та особи з інвалідністю протягом усього життя. Протягом цього часу Всесвітня продовольча програма перерахує їм близько 800 мільйонів гривень.

Отримати грошову допомогу від ВПП ООН зможуть лише ті, хто не отримує підтримки від інших міжнародних організацій, хто не є внутрішньо переміщеною особою (за винятком тих, хто проживає на територіях з активними або можливими бойовими діями, що визначені Міністерством реінтеграції), та хто отримує менше 3250 гривень соціальних виплат від держави.

Сума виплати грошової допомоги від ВПП ООН становить різницю між 3250 гривнями (до грудня 2023 року - 3000 гривень) та сумою соціальної допомоги, яку вже отримує людина від держави. Мінімальна сума цієї виплати становить 100 гривень.

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