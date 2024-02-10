Ситуацію з ціною можна пояснити кількома факторами, включаючи зміни у виробничих умовах, погодні умови, зростання витрат на логістику та інші аспекти виробничого процесу.

У січні 2024 року деякі складові борщового набору подорожчали, тоді як ціни на моркву та цибулю знизилися для українців.

За словами експертки Тетяни Попович, наразі ріпчаста цибуля на ринку коштує від 11 до 15 гривень, а морква - від 12 до 13 гривень. За минулий місяць ціна цибулі знизилася в 2,5 рази, а моркви - на 45%.

За думкою експерта, інші овочі, що входять до складу борщового набору, залишаються дорожчими в порівнянні з минулим роком. Протягом останнього тижня спостерігалося послаблення цін на білоголову капусту на 14%, що призвело до зниження її вартості до 10-12 гривень за кілограм. Аналогічно, ціна на картоплю знизилася на 12%, і тепер вона продається за 15-17 гривень за кілограм.

Незважаючи на це незначне зниження цін, картопля та капуста залишаються значно дорожчими, ніж у лютому минулого року.

Спостереження показують, що ціни на буряк залишаються найстабільнішими з початку року, становлячи 12-14 гривень за кілограм, що на 42% вище, ніж на початку лютого минулого року.

Цю ситуацію на ринку можна пояснити кількома факторами, включаючи зміни у виробничих умовах, погодні умови, зростання витрат на логістику та інші аспекти виробничого процесу. Зазначено, що вартість деяких овочів може збільшитися ще на 2-7%. Величина зростання буде залежати від конкретного виду продукту та загальних економічних умов в Україні.

Джерело: Телеграф.

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