Galaxy S24 – вражаючий мобільний апарат, однак він далеко не єдиний такий у своєму роді.

Штучний інтелект лише набирає популярності, а компанія Samsung вже здивувала своїх фанатів його застосуванням. Зокрема, у новій лінійці Galaxy S24 він дозволить користувачам робити синхронний переклад за допомогою функції Live Translate, перетворювати запис голосу на текст і навіть редагувати фото. Дізнайтеся і про інші переваги цього телефону, а також про компанії, що не відстають.

Нещодавно стало відомо, що все в Samsung Galaxy S24, починаючи від технічних характеристик і закінчуючи програмним забезпеченням, знаходиться на вищому рівні. Наприклад, функціонал штучного інтелекту реалізовано в інтерфейсі One UI 6.1.

Крім того, новинка від Samsung має 128, 256 або 512 гігабайт вбудованої пам'яті та акумулятор на 4000 міліампер/година. А заряджатися вона може потужністю 25 Вт.

Також базова модель має бездротову зарядку Fast Wireless Charging 2.0, як і всі представники серії S24 та оснащена процесором Snapdragon 8 Gen 3.

Експерти погоджуються на думці, що тільки одиниці представлених на ринку смартфонів можуть відповідати схожим критеріям. Так, єдиним конкурентом Samsung Galaxy S24, що наближається до його рівня, є Google Pixel 8. Він також обіцяє семирічне зобов'язання щодо оновлення, проте коштує на 100 доларів дешевше.

Незважаючи на те, що обидва пристрої працюють на Android, існує кілька ключових відмінностей між Pixel 8 та Galaxy S24.

Плюси:

Фантастичні камери. Galaxy S24 має додатковий телеоб'єктив, але Pixel 8 залишається одним з найкращих фотоапаратів, які ви можете купити.

AI Smarts. Незважаючи на всі зусилля Samsung, Google, як і раніше, перевершує її, коли справа стосується функцій AI, таких як Magic Eraser та Video Boost.

А ось за потужністю Samsung Galaxy S24 значно поступається смартфону OnePlus 12. Так, останніми роками компанія OnePlus оновила камери свого флагмана, надавши установку із трьох об'єктивів для максимальної універсальності, як і у Galaxy S24.

А ще OnePlus 12 може хизуватися новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 3, апарат також оснащений 12-24 ГБ оперативної пам'яті, яскравим 6,82-дюймовим дисплеєм і величезною батареєю ємністю 5400 мАч, що підтримує провідну зарядку0. Це означає, що ваш смартфон буде заряджатися набагато швидше, ніж Galaxy S24 або навіть його дорожчі аналоги, максимальна потужність якої зарядки становить 45 Вт.

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