Поширеність смартфонів призвела до побоювань щодо можливого вторгнення у приватне життя.

Є відомості, що пристрої можуть періодично або навіть постійно активувати мікрофон, щоб підслуховувати те, що відбувається навколо користувачів.

Функціональність голосових помічників, що активуються за ключовими словами та залежать від постійної активності мікрофона, ще більше посилює подібні побоювання.

Проблема ускладнюється тим, що багато додатків запитують надмірні дозволи, що виходять за рамки їхніх необхідних функцій. Приклади додатків-ліхтариків, які вимагають дозволу на надсилання SMS-повідомлень або доступу до геолокації на смартфонах Android, ілюструють це явище.

Офіційно встановлене програмне забезпечення від виробників може аналогічно зловживати дозволами та виконувати фонові дії.

Адріанус Варменховен, радник з кібербезпеки в NordVPN, визнає складність кількісної оцінки частоти прослуховування смартфонів, але наголошує на невід'ємних можливостях цієї технології.

Крім того, побоювання виходять за рамки простого підслуховування та включають використання «ультразвукових маяків», вбудованих у телевізійну рекламу.

Ці маяки, що випромінюють ультразвукові сигнали поза людським слухом, виявляються інтелектуальними пристроями, такими як смартфони або ноутбуки. Дослідники виявили їхню поширеність у мобільних додатках, у тому числі таких популярних, як додаток McDonald's.

Мета ультразвукових маяків — пов'язати загальні звички користувачів з їхньою особистістю, потенційно забезпечуючи точне профільування навіть з таких делікатних питань, як політичний контент.

Опитування, проведені NordVPN і Digital Third Coast, показують, що значний відсоток користувачів у США та Великій Британії повідомляють про те, що стикаються з рекламою на своїх смартфонах незабаром після обговорення пов'язаних тем або перегляду аналогічної телевізійної реклами. Це передбачає потенційну зв'язок між стеженням за пристроями і цільової рекламою.

Щоб пом'якшити таке відстеження, користувачі можуть настроїти параметри віртуальних помічників. Для Apple Siri рекомендується вимкнути Установки — Siri та пошук — Слухати «Hey Siri» (перекласти в положення «Вимк»), а для Google Assistant — Установки — Google — Установки для програм Google — Пошук, Асистент та голосове керування — Голос — Voice Match - Hey Google (перевести в положення "Вимк").

«Хоча неможливо повністю зупинити роботу ультразвукових маяків, все ж таки можна знизити ймовірність того, що ваш смартфон їх прослуховуватиме. Для цього потрібно просто обмежити непотрібні дозволи, які ви надали програмам на своєму пристрої», - заявляє радник з кібербезпеки NordVPN.

Хоча повністю відключити ультразвукові маяки може виявитися непросто, обмеження непотрібних дозволів додатків може знизити можливість участі смартфонів у стеженні. Консультанти з кібербезпеки радять виявляти пильність щодо налаштувань дозволів, щоб підвищити конфіденційність користувачів.

На ПК рекомендується використовувати такі інструменти, як програми VPN, браузери Tor та анонімні пошукові системи, такі як DuckDuckGo, щоб уникнути відстеження.

Цікаво, що дослідження NordVPN показує, що частина респондентів в Австралії та США позитивно ставляться до реклами, що таргетує. Приблизно 17% австралійців відзначили, що їм подобається реклама, адаптована до їхніх інтересів, а 12% американців відчули себе «особливими чи важливими» після перегляду такої реклами.

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