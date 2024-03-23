Важливо розуміти, що проблеми, пов'язані з тряскою пральної машини, потрібно вирішувати досить швидко, щоб запобігти подальшим пошкодженням або потенційним небезпекам.

Фахівці назвали список основних причин, чому пральна машина сильно трясеться, і що з цим можна зробити.

Причини трясіння:

Перевантаження пральної машини одягом може призвести до дисбалансу та сильної тряски під час віджиму.

Також фахівці кажуть, що якщо підлога, на якій розташована техніка, надто гладка або слизька, вона може не забезпечувати достатнього зчеплення.

Крім цього, неправильне встановлення пральної машини може призвести до нестабільності та трясіння.

Професіонали акцентували увагу, що перед використанням нової пральні необхідно зняти болти, які були використані при транспортуванні. Якщо їх не зняти, може виникнути надмірна вібрація.

Дуже важливо стежити, щоб білизна розподілялося рівномірно по барабану. Також використовуйте гумові підставки для ніжок, якщо підлога гладка або нерівна.

Перед використанням пральної машини зніміть болти для транспортування, щоб запобігти непотрібній вібрації та зносу компонентів.

Що робити, якщо пральна машина продовжує трястись:

Насамперед перевірте всі вищезгадані фактори та усуньте виявлені проблеми.

Якщо вона продовжує сильно трястись, незважаючи на огляд та регулювання, найкраще викликати професійну техніка. Проблема може бути пов'язана зі зламаними пружинами, зношеними амортизаторами або несправним підшипником.

Потрібно розуміти, що тільки фахівець може провести ретельну діагностику, щоб визначити основну причину трясіння під час віджиму. Спроба усунути складні проблеми самостійно може погіршити проблему або ще більше пошкодити пристрій.

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