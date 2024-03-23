Ці ефективні поради допоможуть підвищити продуктивність без значних ризиків безпеки.

Як відомо, комп'ютери часто мають проблеми з продуктивністю. Так, повільне завантаження програм та надмірний шум під час роботи – часта проблема.

На щастя, Windows 11 пропонує рішення, що дозволяє користувачам відключати безпеку на основі віртуалізації (VBS), що може значно підвищити продуктивність, особливо під час запуску ресурсомістких програм або ігор.

Ось як ви можете відключити VBS:

Натисніть комбінацію клавіш Win+R, щоб відкрити вікно "Виконати".

Введіть cmd і натисніть Ctrl+Shift+Enter, щоб відкрити командний рядок з правами адміністратора.

У командному рядку введіть bcdedit /set hypervisorlaunchtype off і натисніть Enter.

Зачекайте, доки система завершить процес.

Потім просто перезавантажте комп'ютер, щоб зміни набули чинності.

Використання системних налаштувань:

Відкрийте програму "Параметри".

Знайдіть "Ізоляцію ядра".

Запустити програму.

Вимкніть параметр "Цілісність пам'яті".

Перезавантажте комп'ютер, щоб застосувати зміни.

Важливо відзначити, що відключення VBS може зробити ваш комп'ютер більш вразливим для атак хакерів, оскільки в оперативній пам'яті створюється безпечна область для захисту від загроз безпеки.

Тому, якщо ви використовуєте свій комп'ютер для конфіденційної роботи або важливих завдань, рекомендується залишити VBS увімкненим. Однак, якщо ви використовуєте в основному свій комп'ютер для запуску ресурсоємних програм або ігор, відключення VBS може допомогти.

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