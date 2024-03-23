Відомо, що у березні, коли починає світити сонце, дуже важливо забезпечити королеві саду троянді перший догляд у році.

Як кажуть садівники, основну увагу слід приділити провітрюванню кущів, якщо вони були вкриті зимою. У таких регіонах, де земля під снігом розмерзлася і температура вдень стала позитивною, можна сміливо приступати до зняття зимового покриву. Однак робити це бажано у похмурі дні, щоб уникнути різких перепадів температури.

Як тільки троянди розкриються, настане час обрізати мертві, зламані гілки та сухе листя. Якщо для покриття троянд використовувався ґрунт, необхідно усунути пагорби землі.

В ідеалі лікування повинне проводитися до того, як троянди почнуть розпускатися. Мідний купорос – ефективний фунгіцид, який можна застосовувати навіть за нульової температури.

Для приготування розчиніть 50 г мідного купоросу в літрі гарячої води, потім розбавте холодною водою до об'єму 5 літрів. Ця блакитна рідина ефективно бореться з хворобами квітів і її простіше використовувати порівняно з бордоською рідиною, яка потребує фільтрації та може засмічити пульверизатори. Ретельно обприскуйте троянди, стежачи за тим, щоб рідина стікала по гілках.

Для більш надійного ефекту обробку можна повторити за два тижні.

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