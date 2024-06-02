Щоб очистити душову шторку та підкладку від бактерій, вам достатньо застосувати на практиці деякі перевірені спомоби від експертів.

Очистити душову шторку та підкладку - це процес трудомісткий, який люблять не всі. Однак, чистота нашої ванної кімнати залежить і від цих речей, тож над ними потрібен старанний догляд.

Як очистити душову шторку та підкладку вручну

Крок 1: Змішайте очисний розчин

На допомогу знову приходять харчова сода і оцет. Ви можете змочити пластиковий вкладиш у розчині харчової соди та оцту, щоб видалити залишки мила.

Наповніть велику раковину або ємність теплою водою та додайте рівні частини білого оцту та харчової соди (приблизно ½ склянки). Вам знадобиться достатньо рідини, щоб повністю покрити душову підкладку та шторку.

Крок 2. Замочіть харчову соду та оцет

Щоб очистити душову шторку та підкладку, занурте душову підкладку або штору в суміш і дайте їй просочитися приблизно на 10 хвилин. Спробуйте почистити дно м’якою щіткою, щоб видалити плями та бруд.

Крок 3: Сушка на повітрі

Зніміть завісу або підкладку з миючого розчину. Повісьте їх сушитися над карнизом для душу. Дайте повністю висохнути на повітрі, особливо якщо зберігати для майбутнього використання. Ось і все - вам вдалося очистити душову шторку та підкладку.

Як довше підтримувати душову шторку та підкладку чистими

Крок 1. Тримайте спрей для чищення під рукою

Після душу ви можете швидко збризнути душову підкладку або шторку миючим розчином. Це особливо корисно з підкладкою для душу, оскільки вона постійно контактує з водою. Використовуйте оцетовий спрей своїми руками (одна частина оцту змішана з чотирма частинами води) або комерційний засіб для чищення душу . Додайте кілька крапель олії чайного дерева в розпилювач для додаткових антибактеріальних і протигрибкових властивостей.

Крок 2. Запустіть вентилятор і відкрийте дверцята

Якщо у вашій ванній кімнаті є витяжний вентилятор, обов’язково ввімкніть його під час прийняття душу та залиште працювати на кілька хвилин після цього. Ці вентилятори допомагають видаляти вологу та тепле повітря з інтер’єру, зменшуючи ймовірність розвитку цвілі.

Після душу залиште двері ванної кімнати або душу відкритими приблизно на 30 хвилин, щоб провітрити душову кабіну. Закривання дверей після душу лише затримує вологу, сприяючи появі цвілі.

Крок 3: Використовуйте ракель для душу

Простий і недорогий інструмент, який допоможе дверцятам душової кабіни залишатися чистими, це ракель. Використовуйте його, щоб протерти двері душової кабіни (і стіни), щоб видалити воду, яка залилася, допомагаючи запобігти появі плям і мильної піни.

Що частіше ви будете здіснювати підтримуючий догляд у ванній кімнаті, то менше вам доведеться думати, як очистити душову шторку та підкладку.

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