Різноманітна грошова допомога надається українцям. Стало відомо, що з'явилась нова грошова допомога для українців. Благодійний фонд "Карітас. Полтава" оголосив про надання нової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Ці виплати здійснюються в рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Благодійний фонд "Карітас. Полтава" розпочав надання грошової допомоги в рамках проєкту "Гроші на захист" для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Полтаві і опинилися в критичній ситуації. Під "критичною ситуацією" розуміються обставини, які ВПО не можуть вирішити самостійно, зокрема:

поновлення юридичних документів;

нещасні випадки, що загрожують життю чи здоров’ю;

втрата зв’язку з рідними;

інші критичні ситуації.

Для отримання грошової допомоги необхідно звернутися за номером: 050 888 70 29.

Нагадаємо, що французька гуманітарна організація ACTED продовжує надавати фінансову допомогу українцям. Один українець може отримати 6 600 гривень, але не всі громадяни України можуть претендувати на цю суму.

Зареєструватися у програмі можуть люди, які проживають у територіальних громадах, де реалізується програма надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, і належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:

самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;

люди похилого віку від 60 років і старші;

родини, у складі яких є особи з інвалідністю або малорухливі

люди, які потребують стороннього догляду;

багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;

родини з вагітними жінками та матерями, які годують грудьми;

родини, чиє житло було повністю або частково пошкоджене через бойові дії.

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Нагадаємо, у рамках проекту пропонується два види грошової допомоги.

Як писала Politeka, безробітні українці отримають по 500 доларів.

Також Politeka повідомляла, деяким українцям виплатять відчутну грошову допомогу.