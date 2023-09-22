Поддержание порядка в доме может ощущаться как постоянная битва, независимо от того, живете ли вы один или у вас большая семья с несколькими детьми.

Лучшие организующие продукты позволяют разработать решение, позволяющее укротить беспорядок и найдите место, где ваши вещи будут легко доступны, не создавая при этом еще больше беспорядка.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о некоторых лучших органайзерах для кухни, офиса, гардероба, спальни, ванной комнаты, гаража и автомобиля.

1. Контейнеры для хранения продуктов питания

Кладовая часто является одним из самых неорганизованных пространств в доме . Этот набор из 24 герметичных контейнеров для хранения продуктов — один из лучших продуктов для организации дома, который поможет вам восстановить контроль над захламленной кладовой. Некоторые контейнеры снабжены многоразовыми этикетками, что позволяет легко хранить все в порядке и легко находить.

2. Контейнеры-органайзеры для холодильника.

Холодильник — еще одна область кухни, к которой часто нужно уделять внимание, когда дело доходит до организации. В этих контейнерах можно хранить свежие фрукты и овощи, приправы, закуски, банки с газировкой и другие незакрепленные предметы, которые в противном случае были бы перемешаны в холодильнике.

3. Органайзер для консервных банок

Консервированные супы, фрукты, овощи и мясо являются основным продуктом питания, который можно найти во многих кладовых. Однако, когда у вас в кладовой несколько банок, может быть очень сложно найти ту, которая вам нужна для конкретного рецепта, или даже узнать, что у вас есть, когда готовите список покупок. Если позволяет место в вашей кладовой, вы даже можете приобрести два комплекта стеллажей и сложить их вместе, чтобы хранить до 72 банок.

4. Органайзер для кастрюль и сковородок.

С помощью этого органайзера кастрюли и сковородки не загромождают шкафы. Он предлагает настраиваемый дизайн для удовлетворения ваших конкретных потребностей в хранении и организации. Выберите горизонтальное расположение, чтобы вместить до восьми крышек и сковород, или выберите одно из двух горизонтальных положений, чтобы разместить более крупные предметы посуды.

5. Органайзер для специй

Этот двухуровневый органайзер для специй может вместить до 40 различных приправ и приправ, что значительно упрощает поиск именно того, что вам нужно для конкретного рецепта. Имеется регулируемая верхняя полка и четыре различных варианта настройки высоты на выбор, в зависимости от места в вашем шкафу и высоты бутылок с приправами.

6. Органайзер для бутылок с водой

Если вы боитесь, что все ваши бутылки с водой и стаканы вылетят из кухонного шкафа каждый раз, когда вы его откроете, подумайте о том, чтобы приобрести этот органайзер для бутылок с водой. Он оснащен четырьмя лотками для штабелирования, каждый из которых имеет три глубоких углубления для хранения бутылок разного размера. Помимо того, что вы поможете вам поддерживать порядок в шкафах, вы также можете поместить этот продукт прямо в холодильник, чтобы держать бутылки с водой, спортивные напитки и другие напитки наготове.

7. Настольный органайзер

С помощью подходящих продуктов для организации дома вы сможете держать на своем столе документы, блокноты и канцелярские принадлежности в порядке. Он имеет порошковое покрытие, не выцветает, и доступен в пяти различных цветах: черном, золотом, розовом золоте, белом и розовом.

8. Органайзер для ящиков стола.

Этот органайзер в ящике стола с 10 взаимосвязанными отсеками разного размера поможет вам аккуратно хранить ручки, карандаши, скрепки, ножницы, скобы и другие офисные принадлежности. Макет полностью настраивается, что позволяет вам создать индивидуальный дизайн, основанный на ваших организационных потребностях и размерах ящика вашего стола. Прочные пластиковые контейнеры доступны в черном или белом цвете, их также можно использовать для организации ящиков в ванной, ящиков для мусора и других проблемных мест дома.

Источник: bobvila.com.

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