Когда пространство в вашем доме ограничено и вам нужно место для хранения спортивного инвентаря или редко используемых предметов домашнего обихода, какое первое место приходит на ум? Конечно, гараж!

Не так быстро. Многие ценные вещи могут быть повреждены при хранении в гараже , в то время как другие предметы могут представлять угрозу для вашего дома или семьи.

Читайте дальше, чтобы узнать, какие предметы никогда не следует хранить в гараже.

Дрова

Хотя возникает соблазн сложить дрова в гараже, чтобы их можно было быстро найти, не поддавайтесь этому порыву: вместе с этой дровами приходят вредители , которые могут проникнуть в ваш гараж и в конечном итоге мигрировать в ваш дом. Ваш лучший выбор? Сложите дрова на возвышении подальше от дома и накройте их брезентом, чтобы они оставались сухими.

Консервированные продукты

Если вам не хватает места в кухонных шкафах или кладовой, не рискуйте хранить лишние консервы в гараже. Лучше хранить консервированные продукты в прохладном и сухом месте, и большинство гаражей не справляются по обоим пунктам. В сыром гараже консервные банки могут ржаветь, а консервы, хранящиеся в гараже рискуют испортиться. Если у вас закончилось место для нескоропортящихся продуктов, возможно, сейчас самое время реорганизовать кухонные полки.

Пропан

Это большое нет-нет. Если у вас под рукой есть дополнительный баллон с пропаном для походной печи или гриля, всегда храните его на открытом воздухе. Баллоны с пропаном не следует хранить в закрытых помещениях. Если клапан протекает, газ пропан может просочиться в гараж, создавая риск удушья и пожара . Если гараж наполняется пропаном, простая искра или контрольная лампочка могут воспламенить газ и привести к возгоранию вашего дома.

Запасной холодильник

Если вы заинтересованы в экономии энергии (а кто нет?), не держите в гараже запасной холодильник. Летом в гараже без климат-контроля температура может достигать такой жары, что заставит холодильник работать сверхурочно, чтобы сохранить прохладу, и при этом увеличивать ваши счета за коммунальные услуги . Зимой холодильник работает не лучше, поскольку даже его изолированные дверцы не могут предотвратить замерзание скоропортящихся продуктов.

Деревянная мебель

Если вы хотите передать старинную деревянную мебель своим детям или внукам, позаботьтесь о том, чтобы подарить ее им сейчас, а не хранить в гараже. Колебания температуры и влажности наносят ущерб древесине, заставляя ее волокна поочередно набухать и сжиматься. Это может привести к повреждениям в виде расслоения шпона и коробления древесины. Всего несколько месяцев в гараже могут привести к тому, что некоторые деревянные предметы станут полностью непригодными для использования.

Электроника

Если вам больше не нужна ваша старая игровая консоль, принтер или компьютер, но в ней еще есть жизнь, подумайте о том, чтобы отдать ее соседскому ребенку или подарить, а не хранить в гараже. Высокий уровень влажности в гараже приводит к разрушению электроники, увеличивая риск повреждения внутренних печатных плат устройства. Даже если влажность не повредит вашу старую электронику , она может стать жертвой крошечных насекомых , которые могут шевелиться внутри и повредить компоненты. Держите эти гаджеты дома или избавьтесь от них как можно скорее.

Источник: bobvila.com.

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