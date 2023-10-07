Цены на борщ осенью практически не отличаются от предыдущих лет даже с учетом повышения некоторых цен на мясо и другие ингредиенты.

Цены на ингредиенты для приготовления борща осенью в Украине снизились по сравнению с летним периодом. В частности, цены на мясной борщ снизились на 3%, тогда как постный борщ подешевел на целых 48%.

Причиной снижения стоимости борщового набора стало сезонное падение цен на овощи. Практически все ингредиенты для борща подверглись снижению цен, за исключением томатной пасты, сметаны и мяса.

В цене упали картофель (на 93%), свекла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%). В том же году борщовый набор существенно подорожал из-за того, что была оккупирована Херсонская область, которая была основным поставщиком овощей на рынок (35% от общего объема). В этом году часть региона была уже свободна, а фермеры высадили достаточное количество овощей и собрали хороший урожай.



В общем, снижение цен на овощи повлекло за собой заметное удешевление стоимости приготовления борща осенью. Тем не менее, цены на мясо повысились на 19%, что привело к незначительному увеличению стоимости мясного борща. Мясо составляет значительную часть общей стоимости блюда, но, несмотря на это, цены на борщ остаются на приемлемом уровне, в том числе постный борщ осенью обойдется лишь в 49 гривен.

Отмечено, что цены на борщ осенью практически не отличаются от предыдущих лет даже с учетом повышения некоторых цен на мясо и другие ингредиенты.

В сентябре борщ с мясом стоило приготовить 165,90 грн, хотя еще в июле любимое украинское блюдо стоило 172 грн (дешевле на 3%).

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